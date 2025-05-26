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"Условия невыполнимы": в Раде ужаснулись от кровавого замысла Зеленского - РИА Новости, 26.05.2025
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03:23 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/memorandum-2019030747.html
"Условия невыполнимы": в Раде ужаснулись от кровавого замысла Зеленского
"Условия невыполнимы": в Раде ужаснулись от кровавого замысла Зеленского - РИА Новости, 26.05.2025
"Условия невыполнимы": в Раде ужаснулись от кровавого замысла Зеленского
Владимир Зеленский собирается саботировать подписание меморандума с Россией, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T03:23:00+03:00
2025-05-26T03:23:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
александр дубинский
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский собирается саботировать подписание меморандума с Россией, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Зеленскому нужно &lt;…&gt; (Вывести русских из себя. — Прим. ред.) так, чтобы они внесли все невыполнимые, с точки зрения Киева, условия в свою версию меморандума — от вывода войск из четырех областей до выборов", — предупредил он.По мнению Дубинского, глава киевского режима и его западные партнеры выработали целый план по срыву принятия условий меморандума Украиной. Сначала они его получают, затем придают огласке через СМИ, чтобы получить негативную реакцию, и лишь потом "аргументированно" отказываются, пояснил украинский политик."Киеву крайне важно показать, что условия России невыполнимы ни при каких условиях. Это единственный способ для Зеленского их не принять даже под давлением Белого дома", — резюмировал Дубинский.В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва договориться о прекращении огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Как напомнил министр, Запад уже обманывал Москву в 2014 году, устроив путч в постсоветской республике после соглашения об урегулировании между киевскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики впоследствии признались, что эти договоренности требовались только для того, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил Зеленскому подписывать соглашение на их основе.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
https://ria.ru/20250524/zelenskiy-2018835052.html
https://ria.ru/20250525/ugroza-2018934618.html
https://ria.ru/20250526/tramp-2019025677.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, александр дубинский
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский
"Условия невыполнимы": в Раде ужаснулись от кровавого замысла Зеленского

Дубинский: Зеленский планирует саботировать подписание меморандума с Россией

© AP Photo / Francisco SecoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский собирается саботировать подписание меморандума с Россией, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«
"Зеленскому нужно <…> (Вывести русских из себя. — Прим. ред.) так, чтобы они внесли все невыполнимые, с точки зрения Киева, условия в свою версию меморандума — от вывода войск из четырех областей до выборов", — предупредил он.
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По мнению Дубинского, глава киевского режима и его западные партнеры выработали целый план по срыву принятия условий меморандума Украиной. Сначала они его получают, затем придают огласке через СМИ, чтобы получить негативную реакцию, и лишь потом "аргументированно" отказываются, пояснил украинский политик.
"Киеву крайне важно показать, что условия России невыполнимы ни при каких условиях. Это единственный способ для Зеленского их не принять даже под давлением Белого дома", — резюмировал Дубинский.
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В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва договориться о прекращении огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Как напомнил министр, Запад уже обманывал Москву в 2014 году, устроив путч в постсоветской республике после соглашения об урегулировании между киевскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики впоследствии признались, что эти договоренности требовались только для того, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил Зеленскому подписывать соглашение на их основе.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
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