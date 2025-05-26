https://ria.ru/20250526/makron-2019099953.html
"Как ни в чем ни бывало". Пушков высмеял поведение Макрона после пощечины
"Как ни в чем ни бывало". Пушков высмеял поведение Макрона после пощечины - РИА Новости, 26.05.2025
"Как ни в чем ни бывало". Пушков высмеял поведение Макрона после пощечины
Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале высмеял поведение французского президента Эмманюэля Макрона после инцидента с РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T13:54:00+03:00
2025-05-26T13:54:00+03:00
2025-05-26T13:54:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале высмеял поведение французского президента Эмманюэля Макрона после инцидента с пощечиной от жены во время визита во Вьетнам."Трудно сказать, позволял ли Наполеон давать себе пощечины, но вот Макрон только что <...> получил пощечину от своей жены Брижит. Причем весьма сильную. И, вероятно, не первую в его жизни. А потом, как ни в чем ни бывало, с бодрым видом спустился с ней по трапу", — написал он.Возможно, именно по этой причине на публике Макрон стремится демонстрировать такую уверенность в себе, допустил Пушков.В СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Однако когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.
https://ria.ru/20250526/makron-2019090043.html
https://ria.ru/20250206/makron-1997571224.html
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Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам
Французский президент Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину, передает издание RMC.
2025-05-26T13:54
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совет федерации рф, алексей пушков, вьетнам, в мире
Совет Федерации РФ, Алексей Пушков, Вьетнам, В мире
"Как ни в чем ни бывало". Пушков высмеял поведение Макрона после пощечины
Пушков высмеял поведение Эмманюэля Макрона после скандала с пощечиной