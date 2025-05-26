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Пасечник вручил награды девятерым представителям бизнеса - РИА Новости, 26.05.2025
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16:56 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/lnr-2019151441.html
Пасечник вручил награды девятерым представителям бизнеса
Пасечник вручил награды девятерым представителям бизнеса - РИА Новости, 26.05.2025
Пасечник вручил награды девятерым представителям бизнеса
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в День российского предпринимательства вручил девятерым представителям бизнеса орден, почетный знак и благодарственные... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:56:00+03:00
2025-05-26T16:56:00+03:00
луганская народная республика
леонид пасечник
экономика
россия
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ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в День российского предпринимательства вручил девятерым представителям бизнеса орден, почетный знак и благодарственные письма за их добросовестный труд и вклад в развитие экономики региона. "Ордена "Трудовая слава" II степени была удостоена генеральный директор Луганского мясокомбината Татьяна Молчанова, а почетным знаком "За благодеяние" отмечен директор Луганского хладокомбината Дмитрий Кленов. Также семь руководителей и представителей руководства компаний, работающих в республике, получили Благодарственное письмо Главы ЛНР", - написал Пасечник в Telegram-канале. По его словам, производства во главе с этими людьми не только выпускают качественную продукцию, но и вносят существенный вклад в развитие экономики региона. Пасечник также отметил, что благодаря господдержке в ЛНР развиваются и инновационные проекты малого и среднего бизнеса. "Искренне поздравляю всех представителей бизнес-сообщества с профессиональным праздником и желаю успехов в реализации новых идей!", - добавил глава республики.
https://ria.ru/20250526/rossiya-2019148898.html
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луганская народная республика, леонид пасечник, экономика, россия
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Экономика, Россия
Пасечник вручил награды девятерым представителям бизнеса

Пасечник вручил награды девятерым представителям бизнеса за вклад в развитие ЛНР

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в День российского предпринимательства вручил девятерым представителям бизнеса орден, почетный знак и благодарственные письма за их добросовестный труд и вклад в развитие экономики региона.
"Ордена "Трудовая слава" II степени была удостоена генеральный директор Луганского мясокомбината Татьяна Молчанова, а почетным знаком "За благодеяние" отмечен директор Луганского хладокомбината Дмитрий Кленов. Также семь руководителей и представителей руководства компаний, работающих в республике, получили Благодарственное письмо Главы ЛНР", - написал Пасечник в Telegram-канале.
По его словам, производства во главе с этими людьми не только выпускают качественную продукцию, но и вносят существенный вклад в развитие экономики региона. Пасечник также отметил, что благодаря господдержке в ЛНР развиваются и инновационные проекты малого и среднего бизнеса.
"Искренне поздравляю всех представителей бизнес-сообщества с профессиональным праздником и желаю успехов в реализации новых идей!", - добавил глава республики.
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Луганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникЭкономикаРоссия
 
 
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