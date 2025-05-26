https://ria.ru/20250526/koreya-2019032097.html

Кандидат в президенты Южной Кореи оценил будущее отношений с Россией

Кандидат в президенты Южной Кореи оценил будущее отношений с Россией - РИА Новости, 26.05.2025

Кандидат в президенты Южной Кореи оценил будущее отношений с Россией

Сеул в случае победы на выборах демократов будет вести отношения с Россией исходя из национальных интересов Южной Кореи и проводить прагматичную дипломатию,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T04:09:00+03:00

2025-05-26T04:09:00+03:00

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СЕУЛ, 26 мая - РИА Новости. Сеул в случае победы на выборах демократов будет вести отношения с Россией исходя из национальных интересов Южной Кореи и проводить прагматичную дипломатию, заявил кандидат в президенты Южной Кореи от Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён. По словам Ли Чжэ Мёна, американо-российские отношения и конфликт на Украине "входят в новую фазу". "Мы будем вести отношения с Россией, исходя из приоритета национальных интересов, внесём вклад в восстановление Украины и будем проводить прагматичную дипломатию в интересах безопасности полуострова и корейских компаний", - написал политик в своем предвыборном заявлении по теме дипломатии и безопасности, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По данным социологических опросов, Ли Чжэ Мён является фаворитом среди кандидатов в президенты на досрочных выборах, которые пройдут 3 июня. Выборы в Республике Корея были назначены после окончательного импичмента предыдущего президента Юн Сок Ёля в связи с введением военного положения в стране 3-4 декабря 2024 года. По данным опроса общественного мнения, проведённого Realmeter от 24 мая, Ли Чжэ Мён получил 46,6% поддержки, а кандидат от партии "Гражданская сила" Ким Мун Су — 37,6%, кандидат от Партии новых реформ Ли Чжун Сок — 10,4%.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250507/eks-premer-2015566780.html

https://ria.ru/20250502/ates-2014651259.html

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в мире, россия, южная корея, украина, юн сок ель, facebook, гражданская сила