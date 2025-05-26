Кандидат в президенты Южной Кореи оценил будущее отношений с Россией
Ли Чжэ Мён: отношения Южной Кореи и России будут основаны на нацинтересах Сеула
© Getty Images / PoolКандидат в президенты Южной Кореи от Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён
© Getty Images / Pool
Кандидат в президенты Южной Кореи от Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён
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СЕУЛ, 26 мая - РИА Новости. Сеул в случае победы на выборах демократов будет вести отношения с Россией исходя из национальных интересов Южной Кореи и проводить прагматичную дипломатию, заявил кандидат в президенты Южной Кореи от Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён.
По словам Ли Чжэ Мёна, американо-российские отношения и конфликт на Украине "входят в новую фазу".
"Мы будем вести отношения с Россией, исходя из приоритета национальных интересов, внесём вклад в восстановление Украины и будем проводить прагматичную дипломатию в интересах безопасности полуострова и корейских компаний", - написал политик в своем предвыборном заявлении по теме дипломатии и безопасности, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По данным социологических опросов, Ли Чжэ Мён является фаворитом среди кандидатов в президенты на досрочных выборах, которые пройдут 3 июня. Выборы в Республике Корея были назначены после окончательного импичмента предыдущего президента Юн Сок Ёля в связи с введением военного положения в стране 3-4 декабря 2024 года.
По данным опроса общественного мнения, проведённого Realmeter от 24 мая, Ли Чжэ Мён получил 46,6% поддержки, а кандидат от партии "Гражданская сила" Ким Мун Су — 37,6%, кандидат от Партии новых реформ Ли Чжун Сок — 10,4%.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.