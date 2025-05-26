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Компанию Веры Брежневой полностью ликвидировали только в прошлом году - РИА Новости, 26.05.2025
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Шоубиз
 
03:52 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/kompaniya-2019031549.html
Компанию Веры Брежневой полностью ликвидировали только в прошлом году
Компанию Веры Брежневой полностью ликвидировали только в прошлом году - РИА Новости, 26.05.2025
Компанию Веры Брежневой полностью ликвидировали только в прошлом году
Компания Веры Брежневой по производству одежды и аксессуаров была полностью ликвидирована в РФ только в 2024 году, следует из данных, которые есть в... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T03:52:00+03:00
2025-05-26T03:52:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Компания Веры Брежневой по производству одежды и аксессуаров была полностью ликвидирована в РФ только в 2024 году, следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся сведениям, Вера Брежнева, чья настоящая фамилия Киперман, учредила в 2017 году общество с ограниченной ответственностью "Майсизонс". Доля артистки с украинским гражданством в уставном капитале компании с 2019 года составляла 49%. Как следует из данных ЕГРЮЛ, "Майсизонс", зарегистрированная в Санкт-Петербурге, занималась производством одежды и аксессуаров. Кроме того, дополнительно компания вела деятельность по отделке тканей, по производству одежды из кожи, меховых изделий, нательного белья, трикотажных чулочно-носочных изделий, а также парфюмерных и косметических средств. Брежнева уехала из России после начала спецоперации. Она короткое время работала волонтером в Польше и отправляла гуманитарную помощь на Украину. Позже артистка дала концерты в Европе, Прибалтике и ряде стран СНГ.
https://ria.ru/20250220/brezhneva-2000534125.html
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санкт-петербург, россия, польша, вера брежнева, снг
Шоубиз, Санкт-Петербург, Россия, Польша, Вера Брежнева, СНГ
Компанию Веры Брежневой полностью ликвидировали только в прошлом году

Компанию Веры Брежневой по производству одежды ликвидировали только в 2024 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк Вера Брежнева
 Вера Брежнева - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вера Брежнева. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Компания Веры Брежневой по производству одежды и аксессуаров была полностью ликвидирована в РФ только в 2024 году, следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, Вера Брежнева, чья настоящая фамилия Киперман, учредила в 2017 году общество с ограниченной ответственностью "Майсизонс". Доля артистки с украинским гражданством в уставном капитале компании с 2019 года составляла 49%.
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Как следует из данных ЕГРЮЛ, "Майсизонс", зарегистрированная в Санкт-Петербурге, занималась производством одежды и аксессуаров. Кроме того, дополнительно компания вела деятельность по отделке тканей, по производству одежды из кожи, меховых изделий, нательного белья, трикотажных чулочно-носочных изделий, а также парфюмерных и косметических средств.
Брежнева уехала из России после начала спецоперации. Она короткое время работала волонтером в Польше и отправляла гуманитарную помощь на Украину. Позже артистка дала концерты в Европе, Прибалтике и ряде стран СНГ.
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