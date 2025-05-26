https://ria.ru/20250526/iskander-2019042477.html

"Ростех": западная техника ПВО на Украине не может сбить ракеты "Искандера"

"Ростех": западная техника ПВО на Украине не может сбить ракеты "Искандера" - РИА Новости, 26.05.2025

"Ростех": западная техника ПВО на Украине не может сбить ракеты "Искандера"

Западные образцы техники ПВО, стоящие на вооружении у Украины, в том числе американские ЗРК Patriot, неспособны сбить ракету российского "Искандера", а могут... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T08:10:00+03:00

2025-05-26T08:10:00+03:00

2025-05-26T08:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

днепропетровская область

ростех

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946145381_0:47:2200:1285_1920x0_80_0_0_e16181d8f13b44f293d5c1346dcd0232.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Западные образцы техники ПВО, стоящие на вооружении у Украины, в том числе американские ЗРК Patriot, неспособны сбить ракету российского "Искандера", а могут лишь наблюдать за ее полетом, сообщили РИА Новости в "Ростехе". Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили две пусковые установки американского ЗРК Patriot в Днепропетровской области. "Противник не способен отразить удары комплекса "Искандер". Баллистическая ракета движется по сложной и непредсказуемой траектории с колоссальной скоростью", - говорится в сообщении. Отмечается, что перегрузка при маневрах баллистической ракеты значительно превышает перегрузки, которые может выдержать подавляющее большинство натовских зенитных ракет. "Поэтому ВСУ сбивать "Искандер" нечем. Фактически противник может только наблюдать за полетом этих ракет, осознавая неизбежность поражения своих объектов", - добавили в "Ростехе". Уточняется, что могущество боевой части "Искандера" позволяет выводить из строя цели на существенно расстоянии от точки попадания ракеты. Если комплекс ПВО накрыло ударной волной и осколками этого боеприпаса, то его уже невозможно вернуть в строй. "Несмотря на то, что пусковые были на существенном расстоянии друг от друга, мощности боевой части хватило, чтобы накрыть обе. Также были уничтожены "мозг" и "сердце" системы ПВО - машина боевого управления и многофункциональная радиолокационная станция", - пояснили в "Ростехе". Еще одной характеристикой ракет комплекса разработчики назвали их высокую точность, которая значительно превышает показатели иностранных баллистических боеприпасов. Нередки случаи, когда они поражают объект с нулевым отклонением от точки прицеливания.

https://ria.ru/20250523/oruzhie-2018678812.html

https://ria.ru/20250524/vsu-2018843832.html

https://ria.ru/20250523/komandovanie-2018584661.html

украина

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, днепропетровская область, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины