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В ГД предложили ввести лицензии для блогеров с медицинской тематикой - РИА Новости, 26.05.2025
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17:40 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/gosduma-2019165172.html
В ГД предложили ввести лицензии для блогеров с медицинской тематикой
В ГД предложили ввести лицензии для блогеров с медицинской тематикой - РИА Новости, 26.05.2025
В ГД предложили ввести лицензии для блогеров с медицинской тематикой
Первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин считает необходимым ввести обязательное лицензирование для блогеров, которые работают в тематике... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:40:00+03:00
2025-05-26T17:40:00+03:00
общество
технологии
антон горелкин
госдума рф
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин считает необходимым ввести обязательное лицензирование для блогеров, которые работают в тематике науки, медицины и здоровья. "На мой взгляд, профильным ведомствам необходимо больше внимания уделять популяризации научной картины мира, постепенно снижая тем самым градус эзотерики в обществе. Российские социальные сети могли бы стать локомотивом этого процесса, я предлагаю им подумать над подписанием меморандума о приоритетном продвижении научных взглядов и верификации информации. На мой взгляд, назрела необходимость вводить обязательное лицензирование для блогеров, которые работают в тематике науки, медицины и здоровья", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат считает, что нет смысла во внесудебной блокировке аккаунтов "магов", поскольку она не будет работать эффективно в силу определенных особенностей этой индустрии.
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общество, технологии, антон горелкин, госдума рф
Общество, Технологии, Антон Горелкин, Госдума РФ
В ГД предложили ввести лицензии для блогеров с медицинской тематикой

Депутат Горелкин предложил ввести лицензии для блогеров с научной тематикой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин считает необходимым ввести обязательное лицензирование для блогеров, которые работают в тематике науки, медицины и здоровья.
"На мой взгляд, профильным ведомствам необходимо больше внимания уделять популяризации научной картины мира, постепенно снижая тем самым градус эзотерики в обществе. Российские социальные сети могли бы стать локомотивом этого процесса, я предлагаю им подумать над подписанием меморандума о приоритетном продвижении научных взглядов и верификации информации. На мой взгляд, назрела необходимость вводить обязательное лицензирование для блогеров, которые работают в тематике науки, медицины и здоровья", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат считает, что нет смысла во внесудебной блокировке аккаунтов "магов", поскольку она не будет работать эффективно в силу определенных особенностей этой индустрии.
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