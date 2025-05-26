https://ria.ru/20250526/gosduma-2019024081.html

В ГД внесли проект об установлении ежемесячных выплат домохозяйкам

В ГД внесли проект об установлении ежемесячных выплат домохозяйкам - РИА Новости, 26.05.2025

В ГД внесли проект об установлении ежемесячных выплат домохозяйкам

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается установить основания и порядок назначения ежемесячной выплаты в... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T00:09:00+03:00

2025-05-26T00:09:00+03:00

2025-05-26T00:09:00+03:00

общество

жилье

россия

ярослав нилов

владимир жириновский

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается установить основания и порядок назначения ежемесячной выплаты в размере регионального прожиточного минимума для домохозяек, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В целях оказания таким домохозяйствам дополнительной поддержки со стороны государства законопроектом предлагается установить основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты лицам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства, включающее в том числе уход за детьми, достигшими возраста 1,5 лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, нуждающимися в постоянном постороннем уходе престарелыми родителями", - сказано в пояснительной записке. Отмечается, что право на получение ежемесячной выплаты, согласно законопроекту, будут иметь трудоспособные неработающие граждане РФ, постоянно проживающие на территории России совместно с членами семьи и занимающиеся исключительно ведением домашнего хозяйства, которое включает приготовление пищи, стирку, глажение, шитье, вязание, уход за одеждой, обувью, уборку квартиры и другие работы по дому, а также затраты времени на покупку продуктов, непродовольственных товаров и услуг. Законопроектом устанавливается ограничение для граждан, которые недавно приобрели гражданство РФ. В документе подчеркивается, что они смогут претендовать на ежемесячную выплату только после пяти лет проживания в России с даты приобретения гражданства, также исключаются граждане, применяющие специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход". Кроме того, согласно законопроекту, ежемесячная выплата назначается при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе. При определении права на получение ежемесячной выплаты в связи с ведением домашнего хозяйства будут учитываться доходы всех совместно проживающих членов семьи: супругов, несовершеннолетних детей, инвалидов с детства I группы, нетрудоспособных родителей. Ежемесячная выплата домохозяйкам устанавливается в размере регионального прожиточного минимума для трудоспособного человека. Уточняется, что выплата назначается на 6 месяцев. По истечении этого срока гражданин вправе подать новое заявление о назначении указанной выплаты и представляет документы, необходимые для ее назначения. Кроме того, полномочия по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты передаются регионам, а средства на реализацию предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета. Как рассказал глава комитета Госдумы по соцполитике и соавтор инициативы Ярослав Нилов (ЛДПР), первая редакция законопроекта была разработана по поручению основателя ЛДПР Владимира Жириновского. "Мы в ЛДПР уважительно относимся к любому честному созидательному труду и считаем, что ведение домашнего хозяйства - полноценная работа, имеющая большое значение для общества, а потому заслуживающая оплаты. Помимо уборки жилого помещения и приготовления пищи для всей семьи, здесь речь идёт о воспитании детей и присмотре за ними, уходе за инвалидами, а также другими нетрудоспособными членами семьи. Совмещать семейные обязанности с профессиональной деятельностью, позволяющей получать заработную плату и пополнять семейный бюджет, чаще всего невозможно. По нашему мнению, ежемесячная выплата домохозяйствам в размере прожиточного минимума, установленная в субъекте проживания, положительно скажется на материальном положении семей с низкими доходами, а также на демографической ситуации и социальной стабильности", - заключил он.

https://ria.ru/20250524/gosduma-2018876316.html

https://ria.ru/20250523/posobie-2018776024.html

https://ria.ru/20250520/gosduma-2018062516.html

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общество, жилье, россия, ярослав нилов, владимир жириновский, лдпр, госдума рф