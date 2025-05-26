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Лидер Словении рассказала о работе ЕК над возобновлением диалога с Россией - РИА Новости, 26.05.2025
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09:11 26.05.2025 (обновлено: 09:56 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/dialoga-2019048553.html
Лидер Словении рассказала о работе ЕК над возобновлением диалога с Россией
Лидер Словении рассказала о работе ЕК над возобновлением диалога с Россией - РИА Новости, 26.05.2025
Лидер Словении рассказала о работе ЕК над возобновлением диалога с Россией
Президент Словении Наташа Пирц-Мусар в интервью газете Politico назвала ошибкой отказ ЕС от общения с Россией и заявила о полученном от главы Еврокомиссии... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:11:00+03:00
2025-05-26T09:56:00+03:00
россия
словения
москва
урсула фон дер ляйен
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Словении Наташа Пирц-Мусар в интервью газете Politico назвала ошибкой отказ ЕС от общения с Россией и заявила о полученном от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сигнале о том, что Брюссель работает над восстановлением связей с Москвой."Одна из ошибок ЕС заключается в том, что мы перестали общаться с Россией", — сказала Пирц-Мусар. По ее мнению, блоку следует сформировать группу "мудрых мужчин и женщин", которые будут заниматься "тихой дипломатией" для восстановления диалога с Россией. Отказ от взаимодействия с Москвой стал одной из причин, по которой Евросоюз не считается политически мощной группой, добавила президент Словении. Европе следует приложить усилия, чтобы получить приглашение за стол переговоров, за которым уже сидят Россия, США и Украина, подчеркнула Пирц-Мусар. По ее словам, она недавно обсуждала с фон дер Ляйен вопрос возобновления диалога с Москвой и та ответила, что Брюссель работает над этим. После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
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россия, словения, москва, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Россия, Словения, Москва, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Лидер Словении рассказала о работе ЕК над возобновлением диалога с Россией

Лидер Словении Мусар: ЕК подала сигнал о работе над восстановлением диалога с РФ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Словении Наташа Пирц Мусар
Президент Словении Наташа Пирц Мусар - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Словении Наташа Пирц Мусар. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Словении Наташа Пирц-Мусар в интервью газете Politico назвала ошибкой отказ ЕС от общения с Россией и заявила о полученном от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сигнале о том, что Брюссель работает над восстановлением связей с Москвой.
"Одна из ошибок ЕС заключается в том, что мы перестали общаться с Россией", — сказала Пирц-Мусар.
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По ее мнению, блоку следует сформировать группу "мудрых мужчин и женщин", которые будут заниматься "тихой дипломатией" для восстановления диалога с Россией.
Отказ от взаимодействия с Москвой стал одной из причин, по которой Евросоюз не считается политически мощной группой, добавила президент Словении. Европе следует приложить усилия, чтобы получить приглашение за стол переговоров, за которым уже сидят Россия, США и Украина, подчеркнула Пирц-Мусар.
По ее словам, она недавно обсуждала с фон дер Ляйен вопрос возобновления диалога с Москвой и та ответила, что Брюссель работает над этим.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
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Слова фон дер Ляйен о России на фоне переговоров вызвали ярость на Западе
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РоссияСловенияМоскваУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
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