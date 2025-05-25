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Западный мир распался без помощи России - РИА Новости, 25.05.2025
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08:00 25.05.2025 (обновлено: 08:05 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/zapad-2018866829.html
Западный мир распался без помощи России
Западный мир распался без помощи России - РИА Новости, 25.05.2025
Западный мир распался без помощи России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о немедленной разработке следующего, 18-го пакета санкций против России. Заявление было сделано сразу после... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T08:00:00+03:00
2025-05-25T08:05:00+03:00
аналитика
сша
европа
россия
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
фридрих мерц
евросоюз
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о немедленной разработке следующего, 18-го пакета санкций против России. Заявление было сделано сразу после того, как в стенах Европарламента предыдущий набор ограничений назвали слабым и формальным, так как никакого реального ущерба России он нанести не в состоянии. Евроглобалисты-русофобы решили реабилитироваться и требуют как можно быстрее ввести тотальный запрет на работу балтийских газопроводов, а также компании Nord Stream AG. Последняя, к слову, является юридическим резидентом Швейцарии, но такие мелочи европейских политиков, открыто отменивших выборы неудобного кандидата в Румынии, совершенно не волнуют.Как шутят в Сети, эта свобода — кого надо свобода.Глава Еврокомиссии вовсе не одинока в своем антироссийском угаре. Новая политическая команда в Берлине, мечтающая об историко-экономическом реванше, всецело поддерживает радикализацию внешней политики ЕС. Одним из главных лоббистов введения полного эмбарго на любую торговлю с Москвой является федеральный канцлер Фридрих Мерц. Тандемом с фон дер Ляйен он требует уже в этом году не просто остановить прокачку газа, но физически забетонировать часть магистрали, тем самым ликвидировав любую возможность для ремонта и перезапуска газопровода. В дальней перспективе Брюссель и Берлин мечтают полностью отказаться от импорта российских углеводородов.Это совершенно точно не частное мнение отдельного человека, а политическая система. Выступая в Европарламенте, глава администрации канцлера Германии Торстен Фрай потребовал от ЕС выйти из зоны комфорта и принять максимально жесткие ограничения, даже в том случае, если они будут наносить прямой ущерб самим европейским государствам. В эфир бесконечно транслируется слово "Россия", но на самом деле мы одновременно наблюдаем повышение градуса противостояния Европы и США.Не успело затихнуть эхо с брюссельской трибуны, как Дональд Трамп на своей странице выкатил разгромный пост. Суть его сводится к тому, что страны Старого Света создавали Евросоюз с целью извлечения выгоды от торговли с США. Сегодня Европа вводит немонетарные торговые барьеры на пути американских товаров, облагает их необоснованными налогами, дерет с американских компаний три шкуры корпоративных штрафов и манипулирует курсами валют. Все это в историческом комплексе привело к торговому дисбалансу размером в 250 миллиардов долларов. По утверждению американского президента, Соединенные Штаты импортируют из ЕС товаров и услуг на четверть триллиона долларов больше, чем отправляют в обратном направлении.В качестве уже привычного метода решения проблемы Трамп предлагает ввести с 1 июля 50-процентные пошлины на все европейские товары. А если кому-то в Европе это не нравится, они могут перенести производственные мощности в США.Просто напомним, что любые публичные заявления высшего уровня никогда не звучат спонтанно. Им всегда предшествуют некие корневые события и продолжительные цепочки реакций, но они спрятаны от широкой публики за тяжелыми дверями министерств и администраций. Так и в этом случае.Действительно ли торговый дисбаланс США и ЕС составляет четверть триллиона долларов — вопрос открытый. Все прекрасно помнят аналогичные заявления Трампа по поводу военного долга Украины, который постепенно варьировался от 120 миллиардов до триллиона, а потом в обратную сторону. Это были слова и манипуляции, но они проложили путь к фактической передаче всех природных богатств Украины под полный и бессрочный контроль Вашингтона. Именно государства, подчеркнем, а не частных корпораций.Аналогичный алгоритм применяется и против ЕС, просто раньше об этом в приличных домах Берлина и Лондона было не принято говорить.Достаточно вспомнить, как Штаты выдавили с европейского рынка российский газ, трубопроводный, достаточно дешевый, так как он поступал по магистралям в рамках долгосрочных контрактов. Сегодня 80 процентов производимого в США сжиженного природного газа уходит в Европу. За первый квартал текущего года экспорт достиг отметки в 29 миллиардов кубометров, что на 14 процентов больше, чем в предыдущем квартале. Безусловно, увеличению продаж способствовала торговая война с Китаем, который закрыл свои рынки, но ведь ЕС выкупил все объемы. И свои, и китайские. То есть потребность в энергоресурсах имеется, а зависимость от США постоянно растет. Более того, если прошлая американская администрация еще как-то пыталась изображать равноправие в отношениях с Европой, то команда Трампа такими мелочами вообще не заморачивается. Они подмяли под себя Украину и открыто договариваются с Москвой, пытаясь провернуть аналогичный фокус с ЕС.Последнее письменное заявление с угрозами ввести пошлины на все европейские товары — это продолжение общего глобального тренда насаждения новой версии Pax Americana. В Брюсселе и Лондоне это понимают и изо всех сил сопротивляются.Введение санкций против "Северных потоков" — упредительный ход в первую очередь против нарастающего давления и влияния со стороны США. В Комиссии по управлению внешними активами все еще лежит обращение компании Monte Valle, которая хочет купить трубопроводную часть "потоков". Естественно, не для сдачи их в металлолом, а для перепродажи российского газа. Как Вашингтон собирается уговаривать Москву на подобную схему, пока неясно, но даже потенциальная возможность встраивания американцев в схему импорта в качестве посредника вызывает в Европе нехорошие предчувствия.Потому что там сидят тоже не совсем дураки. Руководителям еврозоны прекрасно известна и степень зависимости от американских поставок СПГ, и то, что российский сжиженный газ за последние четыре года для европейских покупателей подорожал на 360 процентов. Объемы закупок упали, и хотя в свободную нишу ринулись поставщики из Алжира и Норвегии, в итоге Евросоюз покупает все доступное голубое топливо у всех поставщиков по любой цене.Германия уже открыто признает, что уперлась головой в потолок производительности своего ВПК, при этом энергоносители для промышленных потребителей рекордно дорогие. Вилка возможностей остается предельно простая. У России покупать ничего нельзя в принципе, у США Европа и так покупает очень много энергоносителей, на грани критической зависимости. Если Вашингтон договорится с Москвой (а по видимым признакам, к тому идет), Трамп будет не предупреждать в соцсетях о введении пошлин, а присылать письменные подписанные приказы, сколько, чего и как быстро европейцы должны купить.Европа так отчаянно боролась с российской зависимостью, что прозевала тот момент, когда почти полностью перешла под протекторат США.
https://ria.ru/20250524/bloomberg-2018819250.html
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Сергей Савчук
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Сергей Савчук
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РИА Новости
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аналитика, сша, европа, россия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, фридрих мерц, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, санкции в отношении россии
Аналитика, США, Европа, Россия, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, Санкции в отношении России

Западный мир распался без помощи России

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о немедленной разработке следующего, 18-го пакета санкций против России. Заявление было сделано сразу после того, как в стенах Европарламента предыдущий набор ограничений назвали слабым и формальным, так как никакого реального ущерба России он нанести не в состоянии. Евроглобалисты-русофобы решили реабилитироваться и требуют как можно быстрее ввести тотальный запрет на работу балтийских газопроводов, а также компании Nord Stream AG. Последняя, к слову, является юридическим резидентом Швейцарии, но такие мелочи европейских политиков, открыто отменивших выборы неудобного кандидата в Румынии, совершенно не волнуют.
Как шутят в Сети, эта свобода — кого надо свобода.
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Bloomberg: ЕС изучает возможность отключения более 20 банков от SWIFT
Вчера, 10:22
Глава Еврокомиссии вовсе не одинока в своем антироссийском угаре. Новая политическая команда в Берлине, мечтающая об историко-экономическом реванше, всецело поддерживает радикализацию внешней политики ЕС. Одним из главных лоббистов введения полного эмбарго на любую торговлю с Москвой является федеральный канцлер Фридрих Мерц. Тандемом с фон дер Ляйен он требует уже в этом году не просто остановить прокачку газа, но физически забетонировать часть магистрали, тем самым ликвидировав любую возможность для ремонта и перезапуска газопровода. В дальней перспективе Брюссель и Берлин мечтают полностью отказаться от импорта российских углеводородов.
Это совершенно точно не частное мнение отдельного человека, а политическая система. Выступая в Европарламенте, глава администрации канцлера Германии Торстен Фрай потребовал от ЕС выйти из зоны комфорта и принять максимально жесткие ограничения, даже в том случае, если они будут наносить прямой ущерб самим европейским государствам. В эфир бесконечно транслируется слово "Россия", но на самом деле мы одновременно наблюдаем повышение градуса противостояния Европы и США.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
"Это дурдом". Во Франции набросились на фон дер Ляйен из-за России
22 мая, 15:03
Не успело затихнуть эхо с брюссельской трибуны, как Дональд Трамп на своей странице выкатил разгромный пост. Суть его сводится к тому, что страны Старого Света создавали Евросоюз с целью извлечения выгоды от торговли с США. Сегодня Европа вводит немонетарные торговые барьеры на пути американских товаров, облагает их необоснованными налогами, дерет с американских компаний три шкуры корпоративных штрафов и манипулирует курсами валют. Все это в историческом комплексе привело к торговому дисбалансу размером в 250 миллиардов долларов. По утверждению американского президента, Соединенные Штаты импортируют из ЕС товаров и услуг на четверть триллиона долларов больше, чем отправляют в обратном направлении.
В качестве уже привычного метода решения проблемы Трамп предлагает ввести с 1 июля 50-процентные пошлины на все европейские товары. А если кому-то в Европе это не нравится, они могут перенести производственные мощности в США.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
"Надежды разбиты": Трамп шокировал ЕС после разговора с Путиным
23 мая, 04:49
Просто напомним, что любые публичные заявления высшего уровня никогда не звучат спонтанно. Им всегда предшествуют некие корневые события и продолжительные цепочки реакций, но они спрятаны от широкой публики за тяжелыми дверями министерств и администраций. Так и в этом случае.
Действительно ли торговый дисбаланс США и ЕС составляет четверть триллиона долларов — вопрос открытый. Все прекрасно помнят аналогичные заявления Трампа по поводу военного долга Украины, который постепенно варьировался от 120 миллиардов до триллиона, а потом в обратную сторону. Это были слова и манипуляции, но они проложили путь к фактической передаче всех природных богатств Украины под полный и бессрочный контроль Вашингтона. Именно государства, подчеркнем, а не частных корпораций.
Президент США Дональд Трамп в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
IW посчитал, сколько Германия потеряет на пошлинах Трампа
Вчера, 10:38
Аналогичный алгоритм применяется и против ЕС, просто раньше об этом в приличных домах Берлина и Лондона было не принято говорить.
Достаточно вспомнить, как Штаты выдавили с европейского рынка российский газ, трубопроводный, достаточно дешевый, так как он поступал по магистралям в рамках долгосрочных контрактов. Сегодня 80 процентов производимого в США сжиженного природного газа уходит в Европу. За первый квартал текущего года экспорт достиг отметки в 29 миллиардов кубометров, что на 14 процентов больше, чем в предыдущем квартале. Безусловно, увеличению продаж способствовала торговая война с Китаем, который закрыл свои рынки, но ведь ЕС выкупил все объемы. И свои, и китайские. То есть потребность в энергоресурсах имеется, а зависимость от США постоянно растет. Более того, если прошлая американская администрация еще как-то пыталась изображать равноправие в отношениях с Европой, то команда Трампа такими мелочами вообще не заморачивается. Они подмяли под себя Украину и открыто договариваются с Москвой, пытаясь провернуть аналогичный фокус с ЕС.
Буровая установка - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Уходят под землю. Россия нашла способ защитить ресурсы
20 мая, 08:00
Последнее письменное заявление с угрозами ввести пошлины на все европейские товары — это продолжение общего глобального тренда насаждения новой версии Pax Americana. В Брюсселе и Лондоне это понимают и изо всех сил сопротивляются.
Введение санкций против "Северных потоков" — упредительный ход в первую очередь против нарастающего давления и влияния со стороны США. В Комиссии по управлению внешними активами все еще лежит обращение компании Monte Valle, которая хочет купить трубопроводную часть "потоков". Естественно, не для сдачи их в металлолом, а для перепродажи российского газа. Как Вашингтон собирается уговаривать Москву на подобную схему, пока неясно, но даже потенциальная возможность встраивания американцев в схему импорта в качестве посредника вызывает в Европе нехорошие предчувствия.
Потому что там сидят тоже не совсем дураки. Руководителям еврозоны прекрасно известна и степень зависимости от американских поставок СПГ, и то, что российский сжиженный газ за последние четыре года для европейских покупателей подорожал на 360 процентов. Объемы закупок упали, и хотя в свободную нишу ринулись поставщики из Алжира и Норвегии, в итоге Евросоюз покупает все доступное голубое топливо у всех поставщиков по любой цене.
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток — 2 в России - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
СМИ узнали о планах ЕС по санкциям против "Северных потоков"
23 мая, 08:45
Германия уже открыто признает, что уперлась головой в потолок производительности своего ВПК, при этом энергоносители для промышленных потребителей рекордно дорогие. Вилка возможностей остается предельно простая. У России покупать ничего нельзя в принципе, у США Европа и так покупает очень много энергоносителей, на грани критической зависимости. Если Вашингтон договорится с Москвой (а по видимым признакам, к тому идет), Трамп будет не предупреждать в соцсетях о введении пошлин, а присылать письменные подписанные приказы, сколько, чего и как быстро европейцы должны купить.
Европа так отчаянно боролась с российской зависимостью, что прозевала тот момент, когда почти полностью перешла под протекторат США.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
В США набросились на Украину и Европу из-за России
Вчера, 16:06
 
АналитикаСШАЕвропаРоссияДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенФридрих МерцЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламентСанкции в отношении России
 
 
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