https://ria.ru/20250525/zaes-2018986330.html

На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ

На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ - РИА Новости, 25.05.2025

На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ

Ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) состоялась на Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции, сообщает пресс-служба РИА Новости, 25.05.2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) состоялась на Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции, сообщает пресс-служба станции в официальном Telegram-канале. "На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 28-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора. Их задача, как и прежде, - наблюдение и оценка состояния эксплуатационной безопасности станции", - говорится в сообщении. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года — после первого визита на станцию генерального директора Агентства Рафаэля Гросси. "Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области — их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно", - подчеркнули в пресс-службе. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250525/zaes-2018968140.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, запорожская область, днепр (город), рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)