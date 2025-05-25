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На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ - РИА Новости, 25.05.2025
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16:37 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/zaes-2018986330.html
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ - РИА Новости, 25.05.2025
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ
Ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) состоялась на Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции, сообщает пресс-служба РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T16:37:00+03:00
2025-05-25T16:37:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) состоялась на Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции, сообщает пресс-служба станции в официальном Telegram-канале. "На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 28-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора. Их задача, как и прежде, - наблюдение и оценка состояния эксплуатационной безопасности станции", - говорится в сообщении. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года — после первого визита на станцию генерального директора Агентства Рафаэля Гросси. "Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области — их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно", - подчеркнули в пресс-службе. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250525/zaes-2018968140.html
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в мире, россия, запорожская область, днепр (город), рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
В мире, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ

На Запорожскую АЭС прибыла 28-я команда наблюдателей МАГАТЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили делегации Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской АЭС
Автомобили делегации Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили делегации Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) состоялась на Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции, сообщает пресс-служба станции в официальном Telegram-канале.
«
"На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 28-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора. Их задача, как и прежде, - наблюдение и оценка состояния эксплуатационной безопасности станции", - говорится в сообщении.
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Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года — после первого визита на станцию генерального директора Агентства Рафаэля Гросси.
«
"Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области — их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно", - подчеркнули в пресс-службе.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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В миреРоссияЗапорожская областьДнепр (город)Рафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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