https://ria.ru/20250525/vzryv-2019021821.html

В Белгородской области сформировали оперштаб после подрыва поезда

В Белгородской области сформировали оперштаб после подрыва поезда - РИА Новости, 25.05.2025

В Белгородской области сформировали оперштаб после подрыва поезда

Сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий после взрыва на железной дороге в Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Юго-Восточной РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T23:22:00+03:00

2025-05-25T23:22:00+03:00

2025-05-25T23:32:00+03:00

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий после взрыва на железной дороге в Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).Вечером в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет. Повреждена контактная сеть железнодорожного пути, движение поездов временно приостановлено."Сегодня, в 16.25 в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта была повреждена контактная сеть. Схода подвижного состава и пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы… На ЮВЖД был сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия", - говорится в сообщении ЮВЖД.Отмечается, что в результате задержаны поезда: пригородный №6715 Старый Оскол - Валуйки, пассажирский №392 Валуйки - Курск. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

https://ria.ru/20250525/vsu-2018952108.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область