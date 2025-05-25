В Белгородской области сформировали оперштаб после подрыва поезда
Сформирован оперштаб по ликвидации последствий взрыва на ж/д под Белгородом
© Фото : соцсетиВзрыв на железной дороге в Белгородской области. 25 мая 2025
© Фото : соцсети
Взрыв на железной дороге в Белгородской области. 25 мая 2025
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БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий после взрыва на железной дороге в Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
Вечером в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет. Повреждена контактная сеть железнодорожного пути, движение поездов временно приостановлено.
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"Сегодня, в 16.25 в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта была повреждена контактная сеть. Схода подвижного состава и пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы… На ЮВЖД был сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия", - говорится в сообщении ЮВЖД.
Отмечается, что в результате задержаны поезда: пригородный №6715 Старый Оскол - Валуйки, пассажирский №392 Валуйки - Курск. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.