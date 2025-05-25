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"Сезон окончен". Новое решение ЕС по Украине вызвало ярость в Киеве - РИА Новости, 25.05.2025
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17:59 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/ukraina-2018994383.html
"Сезон окончен". Новое решение ЕС по Украине вызвало ярость в Киеве
"Сезон окончен". Новое решение ЕС по Украине вызвало ярость в Киеве - РИА Новости, 25.05.2025
"Сезон окончен". Новое решение ЕС по Украине вызвало ярость в Киеве
Решение ЕС по пошлинам на украинский импорт представляет собой введение санкций против экономики страны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T17:59:00+03:00
2025-05-25T17:59:00+03:00
экономика
украина
киев
александр дубинский
евросоюз
еврокомиссия
верховная рада украины
украинское зерно
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Решение ЕС по пошлинам на украинский импорт представляет собой введение санкций против экономики страны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Давайте называть вещи своими именами — отмена "товарного безвиза" с ЕС (возврат довоенных торговых пошлин на экспорт из Украины) — это санкции ЕС против украинской экономики. Сезон морковки перед носом ослов, "стремящихся в ЕС" — окончен", — написал он.ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции, что фактически означает введение таможенных пошлин с 6 июня, сообщил журналистам представитель Еврокомиссии Балаш Увари.ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной.По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок.По данным Еврокомиссии, за время действия льготного режима Украина значительно нарастила поставки своей продукции в страны ЕС.
https://ria.ru/20250525/orban-2018947151.html
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экономика, украина, киев, александр дубинский, евросоюз, еврокомиссия, верховная рада украины, украинское зерно
Экономика, Украина, Киев, Александр Дубинский, Евросоюз, Еврокомиссия, Верховная Рада Украины, украинское зерно
"Сезон окончен". Новое решение ЕС по Украине вызвало ярость в Киеве

Дубинский назвал решение ЕС по пошлинам санкциями против Украины

© AP Photo / Omar HavanaФлаг Украины и флаги ЕС
Флаг Украины и флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаг Украины и флаги ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Решение ЕС по пошлинам на украинский импорт представляет собой введение санкций против экономики страны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
"Давайте называть вещи своими именами — отмена "товарного безвиза" с ЕС (возврат довоенных торговых пошлин на экспорт из Украины) — это санкции ЕС против украинской экономики. Сезон морковки перед носом ослов, "стремящихся в ЕС" — окончен", — написал он.
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ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции, что фактически означает введение таможенных пошлин с 6 июня, сообщил журналистам представитель Еврокомиссии Балаш Увари.
ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной.
По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок.
По данным Еврокомиссии, за время действия льготного режима Украина значительно нарастила поставки своей продукции в страны ЕС.
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ЭкономикаУкраинаКиевАлександр ДубинскийЕвросоюзЕврокомиссияВерховная Рада Украиныукраинское зерно
 
 
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