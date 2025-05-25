https://ria.ru/20250525/ukraina-2018994383.html

"Сезон окончен". Новое решение ЕС по Украине вызвало ярость в Киеве

"Сезон окончен". Новое решение ЕС по Украине вызвало ярость в Киеве - РИА Новости, 25.05.2025

"Сезон окончен". Новое решение ЕС по Украине вызвало ярость в Киеве

Решение ЕС по пошлинам на украинский импорт представляет собой введение санкций против экономики страны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T17:59:00+03:00

2025-05-25T17:59:00+03:00

2025-05-25T17:59:00+03:00

экономика

украина

киев

александр дубинский

евросоюз

еврокомиссия

верховная рада украины

украинское зерно

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Решение ЕС по пошлинам на украинский импорт представляет собой введение санкций против экономики страны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Давайте называть вещи своими именами — отмена "товарного безвиза" с ЕС (возврат довоенных торговых пошлин на экспорт из Украины) — это санкции ЕС против украинской экономики. Сезон морковки перед носом ослов, "стремящихся в ЕС" — окончен", — написал он.ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции, что фактически означает введение таможенных пошлин с 6 июня, сообщил журналистам представитель Еврокомиссии Балаш Увари.ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной.По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок.По данным Еврокомиссии, за время действия льготного режима Украина значительно нарастила поставки своей продукции в страны ЕС.

https://ria.ru/20250525/orban-2018947151.html

https://ria.ru/20250522/ukraina-2018534319.html

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экономика, украина, киев, александр дубинский, евросоюз, еврокомиссия, верховная рада украины, украинское зерно