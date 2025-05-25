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В еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.05.2025
В еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Одесской, Винницкой и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T01:46:00+03:00
2025-05-25T01:46:00+03:00
2025-05-25T01:46:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Одесской, Винницкой и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревогу в Хмельницкой области объявили в 1.13 (совпадает с мск), в Одесской - 1.19, в Винницкой - в 0.22 и в Житомирской - в 0.30. Сигнал тревоги по-прежнему звучит в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250524/stepnogorsk-2018875977.html
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украина, хмельницкий (город), россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкий (город), Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В еще четырех областях Украины власти объявили воздушную тревогу