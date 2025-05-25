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"Зовите это капитуляцией": в США назвали точку невозврата для Киева - РИА Новости, 25.05.2025
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05:29 25.05.2025 (обновлено: 10:27 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/tramp-2018932111.html
"Зовите это капитуляцией": в США назвали точку невозврата для Киева
"Зовите это капитуляцией": в США назвали точку невозврата для Киева - РИА Новости, 25.05.2025
"Зовите это капитуляцией": в США назвали точку невозврата для Киева
Выход президента США Дональда Трампа из участия в новом раунде переговоров между Москвой и Киевом будет означать капитуляцию Украины, такое мнение выразил... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T05:29:00+03:00
2025-05-25T10:27:00+03:00
в мире
украина
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Выход президента США Дональда Трампа из участия в новом раунде переговоров между Москвой и Киевом будет означать капитуляцию Украины, такое мнение выразил американский политик и главный редактор делового еженедельника Forbes Стив Форбс в эфире YouTube-канала Forbes Breaking News." Заранее назовите это капитуляцией. &lt;...&gt; После телефонного разговора президент (Трамп. — Прим. ред.) заявил, что Россия и Украина должны вести переговоры самостоятельно. Он намекнул, что США могут устраниться, если обе стороны не придут к соглашению", — cказал он.По мнению Форбса, эта победа сделала бы президента России Владимира Путина "политическим хозяином" Европы."(Влияние. — Прим. ред.) НАТО &lt;...&gt; было бы смертельно подорвано, и страны (Альянса. — Прим. ред.) больше бы не могли рассчитывать на США", — cказал он.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Встреча состоялась 16 мая и продлилась почти два часа. Помощник главы государства Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент отметил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250525/tramp-2018926309.html
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в мире, украина, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, владимир мединский, нато, forbes
В мире, Украина, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Мединский, НАТО, Forbes
"Зовите это капитуляцией": в США назвали точку невозврата для Киева

Политик Форбс: выход Трампа из будущих переговоров станет капитуляцией Киева

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Выход президента США Дональда Трампа из участия в новом раунде переговоров между Москвой и Киевом будет означать капитуляцию Украины, такое мнение выразил американский политик и главный редактор делового еженедельника Forbes Стив Форбс в эфире YouTube-канала Forbes Breaking News.
" Заранее назовите это капитуляцией. <...> После телефонного разговора президент (Трамп. — Прим. ред.) заявил, что Россия и Украина должны вести переговоры самостоятельно. Он намекнул, что США могут устраниться, если обе стороны не придут к соглашению", — cказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
В Раде заподозрили Трампа в намерении нанести удар по Украине
01:55
По мнению Форбса, эта победа сделала бы президента России Владимира Путина "политическим хозяином" Европы.
"(Влияние. — Прим. ред.) НАТО <...> было бы смертельно подорвано, и страны (Альянса. — Прим. ред.) больше бы не могли рассчитывать на США", — cказал он.
Президент США Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт. 24 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Армия США изучит новые способы ведения конфликтов, заявил Трамп
Вчера, 18:22
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Встреча состоялась 16 мая и продлилась почти два часа. Помощник главы государства Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент отметил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
СМИ заговорили о кошмаре для Европы из-за решения Трампа по Украине
Вчера, 15:18
 
В миреУкраинаРоссияМоскваДональд ТрампВладимир ПутинВладимир МединскийНАТОForbes
 
 
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