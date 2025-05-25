https://ria.ru/20250525/tramp-2018932111.html

"Зовите это капитуляцией": в США назвали точку невозврата для Киева

"Зовите это капитуляцией": в США назвали точку невозврата для Киева - РИА Новости, 25.05.2025

"Зовите это капитуляцией": в США назвали точку невозврата для Киева

Выход президента США Дональда Трампа из участия в новом раунде переговоров между Москвой и Киевом будет означать капитуляцию Украины, такое мнение выразил... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T05:29:00+03:00

2025-05-25T05:29:00+03:00

2025-05-25T10:27:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Выход президента США Дональда Трампа из участия в новом раунде переговоров между Москвой и Киевом будет означать капитуляцию Украины, такое мнение выразил американский политик и главный редактор делового еженедельника Forbes Стив Форбс в эфире YouTube-канала Forbes Breaking News." Заранее назовите это капитуляцией. <...> После телефонного разговора президент (Трамп. — Прим. ред.) заявил, что Россия и Украина должны вести переговоры самостоятельно. Он намекнул, что США могут устраниться, если обе стороны не придут к соглашению", — cказал он.По мнению Форбса, эта победа сделала бы президента России Владимира Путина "политическим хозяином" Европы."(Влияние. — Прим. ред.) НАТО <...> было бы смертельно подорвано, и страны (Альянса. — Прим. ред.) больше бы не могли рассчитывать на США", — cказал он.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Встреча состоялась 16 мая и продлилась почти два часа. Помощник главы государства Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент отметил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250525/tramp-2018926309.html

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