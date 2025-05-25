https://ria.ru/20250525/tramp-2018926309.html
В Раде заподозрили Трампа в намерении нанести удар по Украине
В Раде заподозрили Трампа в намерении нанести удар по Украине - РИА Новости, 25.05.2025
В Раде заподозрили Трампа в намерении нанести удар по Украине
Президент США Дональд Трамп может предложить ЕС прекратить финансирование Украины в обмен на отказ от введения 50-процентных пошлин на европейские товары, такое РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T01:55:00+03:00
2025-05-25T01:55:00+03:00
2025-05-25T01:55:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может предложить ЕС прекратить финансирование Украины в обмен на отказ от введения 50-процентных пошлин на европейские товары, такое мнение высказал в своем в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Это механизм оказания давления на Европейский Союз с двумя целями <...> , и потенциальной подковерной дипломатией, одним из условий невведения или послабления этих пошлин может быть отсутствие финансирования войны между Россией и Украиной", — сказал он.По словам парламентария, одним из таких условий может также стать непризнание или прекращение признания "легитимности" Зеленского со стороны европейских государств."Эти пятидесятипроцентные пошлины еще больше загонят экономику Европейского союза в стагнацию. То есть уже будет не стагнация, стагфляция. Это предвестник кризиса. При этом, если американцы снимут санкции с русских, между ними начнется бизнес", — сказал парламентарий.Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнёрами, включая ЕС.Стагфляция — это экономическое явление, при котором высокий уровень безработицы и быстрый рост цен сочетаются со слабым ростом ВВП.
https://ria.ru/20250524/tramp-2018883199.html
https://ria.ru/20250524/vypolnenie-2018821043.html
https://ria.ru/20250524/evropa-2018758559.html
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украина, сша, россия, дональд трамп, александр дубинский, евросоюз, верховная рада украины, украинское зерно
Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Евросоюз, Верховная Рада Украины, украинское зерно
В Раде заподозрили Трампа в намерении нанести удар по Украине
Дубинский: Трамп может потребовать от ЕС прекратить финансирование Украины
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может предложить ЕС прекратить финансирование Украины в обмен на отказ от введения 50-процентных пошлин на европейские товары, такое мнение высказал в своем в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Это механизм оказания давления на Европейский Союз с двумя целями <...> , и потенциальной подковерной дипломатией, одним из условий невведения или послабления этих пошлин может быть отсутствие финансирования войны между Россией
и Украиной", — сказал он.
По словам парламентария, одним из таких условий может также стать непризнание или прекращение признания "легитимности" Зеленского со стороны европейских государств.
"Эти пятидесятипроцентные пошлины еще больше загонят экономику Европейского союза в стагнацию. То есть уже будет не стагнация, стагфляция. Это предвестник кризиса. При этом, если американцы снимут санкции с русских, между ними начнется бизнес", — сказал парламентарий.
Президент США Дональд Трамп
ранее в пятницу заявил, что с ЕС
сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая
, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнёрами, включая ЕС.
Стагфляция — это экономическое явление, при котором высокий уровень безработицы и быстрый рост цен сочетаются со слабым ростом ВВП.