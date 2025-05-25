https://ria.ru/20250525/tramp-2018926309.html

В Раде заподозрили Трампа в намерении нанести удар по Украине

В Раде заподозрили Трампа в намерении нанести удар по Украине - РИА Новости, 25.05.2025

В Раде заподозрили Трампа в намерении нанести удар по Украине

Президент США Дональд Трамп может предложить ЕС прекратить финансирование Украины в обмен на отказ от введения 50-процентных пошлин на европейские товары, такое РИА Новости, 25.05.2025

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2025-05-25T01:55:00+03:00

украина

сша

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дональд трамп

александр дубинский

евросоюз

верховная рада украины

украинское зерно

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может предложить ЕС прекратить финансирование Украины в обмен на отказ от введения 50-процентных пошлин на европейские товары, такое мнение высказал в своем в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Это механизм оказания давления на Европейский Союз с двумя целями <...> , и потенциальной подковерной дипломатией, одним из условий невведения или послабления этих пошлин может быть отсутствие финансирования войны между Россией и Украиной", — сказал он.По словам парламентария, одним из таких условий может также стать непризнание или прекращение признания "легитимности" Зеленского со стороны европейских государств."Эти пятидесятипроцентные пошлины еще больше загонят экономику Европейского союза в стагнацию. То есть уже будет не стагнация, стагфляция. Это предвестник кризиса. При этом, если американцы снимут санкции с русских, между ними начнется бизнес", — сказал парламентарий.Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнёрами, включая ЕС.Стагфляция — это экономическое явление, при котором высокий уровень безработицы и быстрый рост цен сочетаются со слабым ростом ВВП.

https://ria.ru/20250524/tramp-2018883199.html

https://ria.ru/20250524/vypolnenie-2018821043.html

https://ria.ru/20250524/evropa-2018758559.html

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украина, сша, россия, дональд трамп, александр дубинский, евросоюз, верховная рада украины, украинское зерно