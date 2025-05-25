https://ria.ru/20250525/starenie-2018928721.html

Главный гериатр России назвала эффективные способы профилактики старения

Главный гериатр России назвала эффективные способы профилактики старения - РИА Новости, 25.05.2025

Главный гериатр России назвала эффективные способы профилактики старения

Регулярная физическая активность, сбалансированное питание, вакцинация, полноценный сон, сохранение социальной активности и когнитивная нагрузка могут помочь в... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T03:09:00+03:00

2025-05-25T03:09:00+03:00

2025-05-25T10:54:00+03:00

общество

россия

ольга ткачева

российская академия наук

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Регулярная физическая активность, сбалансированное питание, вакцинация, полноценный сон, сохранение социальной активности и когнитивная нагрузка могут помочь в профилактике старения, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева."Профилактика старения — это прежде всего регулярная физическая активность — ходьба, гимнастика, йога; сбалансированное питание с достаточным количеством белка, профилактические визиты к врачу, вакцинация, полноценный сон и сохранение социальной активности. Не забывайте и о когнитивной нагрузке: читайте, решайте кроссворды, учите новое", — рассказала Ткачева.По словам врача, старение зависит не только от биологических изменений в организме, но и от того, как человек живет: его привычек, активности, образа мышления и отношения к себе.

https://ria.ru/20250509/vrach-2015896799.html

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общество, россия, ольга ткачева, российская академия наук