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Главный гериатр России назвала эффективные способы профилактики старения - РИА Новости, 25.05.2025
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03:09 25.05.2025 (обновлено: 10:54 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/starenie-2018928721.html
Главный гериатр России назвала эффективные способы профилактики старения
Главный гериатр России назвала эффективные способы профилактики старения - РИА Новости, 25.05.2025
Главный гериатр России назвала эффективные способы профилактики старения
Регулярная физическая активность, сбалансированное питание, вакцинация, полноценный сон, сохранение социальной активности и когнитивная нагрузка могут помочь в... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T03:09:00+03:00
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общество
россия
ольга ткачева
российская академия наук
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Регулярная физическая активность, сбалансированное питание, вакцинация, полноценный сон, сохранение социальной активности и когнитивная нагрузка могут помочь в профилактике старения, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева."Профилактика старения — это прежде всего регулярная физическая активность — ходьба, гимнастика, йога; сбалансированное питание с достаточным количеством белка, профилактические визиты к врачу, вакцинация, полноценный сон и сохранение социальной активности. Не забывайте и о когнитивной нагрузке: читайте, решайте кроссворды, учите новое", — рассказала Ткачева.По словам врача, старение зависит не только от биологических изменений в организме, но и от того, как человек живет: его привычек, активности, образа мышления и отношения к себе.
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общество, россия, ольга ткачева, российская академия наук
Общество, Россия, Ольга Ткачева, Российская академия наук
Главный гериатр России назвала эффективные способы профилактики старения

Врач Ткачева: полноценный сон поможет в профилактике старения

© Depositphotos.com / malekas Мешки под глазами
Мешки под глазами - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Depositphotos.com / malekas
Мешки под глазами. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Регулярная физическая активность, сбалансированное питание, вакцинация, полноценный сон, сохранение социальной активности и когнитивная нагрузка могут помочь в профилактике старения, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
"Профилактика старения — это прежде всего регулярная физическая активность — ходьба, гимнастика, йога; сбалансированное питание с достаточным количеством белка, профилактические визиты к врачу, вакцинация, полноценный сон и сохранение социальной активности. Не забывайте и о когнитивной нагрузке: читайте, решайте кроссворды, учите новое", — рассказала Ткачева.
По словам врача, старение зависит не только от биологических изменений в организме, но и от того, как человек живет: его привычек, активности, образа мышления и отношения к себе.
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ОбществоРоссияОльга ТкачеваРоссийская академия наук
 
 
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