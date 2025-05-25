https://ria.ru/20250525/ssha-2018954835.html
США планируют вывести значительную часть войск из Сирии, сообщили СМИ
США планируют вывести значительную часть войск из Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.05.2025
США планируют вывести значительную часть войск из Сирии, сообщили СМИ
США планируют вывести значительную часть войск из Сирии, оставив военных лишь на одной базе в качестве символического присутствия, утверждает в воскресенье... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T11:59:00+03:00
2025-05-25T11:59:00+03:00
2025-05-25T12:00:00+03:00
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СТАМБУЛ, 25 мая - РИА Новости. США планируют вывести значительную часть войск из Сирии, оставив военных лишь на одной базе в качестве символического присутствия, утверждает в воскресенье проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники в турецких органах безопасности. "Источники подчеркнули, что (военные - ред.) США покинут Сирию, в САР останется лишь одна база в качестве "символического" присутствия", - сообщила газета. По мнению источников, американский президент Дональд Трамп не видит пользы в присутствии США на Ближнем Востоке и не хочет, чтобы Вашингтон испытал в будущем проблемы в связи с этим. "Турция постоянно напоминает о своем желании, чтобы страны региона решали свои проблемы своими силами без вмешательства других сторон", - отметили источники. Они напомнили о возможной операции США против Ирана в случае, если страны не достигнут консенсуса по иранской ядерной программе. По словам источников, возможная встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с Трампом позволит решить ряд ключевых вопросов в сирийской проблематике. С 2014 года под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* американское военное командование и их союзники ввели на север Сирии свои войска без одобрения официального Дамаска. На сегодняшний день развернуто 24 базы западной коалиции и четыре командных штаба.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250205/siriya-1997492574.html
https://ria.ru/20250525/turtsija-2018950662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сирия, ближний восток, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган
В мире, США, Сирия, Ближний Восток, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган
США планируют вывести значительную часть войск из Сирии, сообщили СМИ
Turkiye: США планируют вывести значительную часть войск из Сирии