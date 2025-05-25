https://ria.ru/20250525/ssha-2018954835.html

США планируют вывести значительную часть войск из Сирии, сообщили СМИ

США планируют вывести значительную часть войск из Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.05.2025

США планируют вывести значительную часть войск из Сирии, сообщили СМИ

США планируют вывести значительную часть войск из Сирии, оставив военных лишь на одной базе в качестве символического присутствия, утверждает в воскресенье... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T11:59:00+03:00

2025-05-25T11:59:00+03:00

2025-05-25T12:00:00+03:00

в мире

сша

сирия

ближний восток

дональд трамп

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 25 мая - РИА Новости. США планируют вывести значительную часть войск из Сирии, оставив военных лишь на одной базе в качестве символического присутствия, утверждает в воскресенье проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники в турецких органах безопасности. "Источники подчеркнули, что (военные - ред.) США покинут Сирию, в САР останется лишь одна база в качестве "символического" присутствия", - сообщила газета. По мнению источников, американский президент Дональд Трамп не видит пользы в присутствии США на Ближнем Востоке и не хочет, чтобы Вашингтон испытал в будущем проблемы в связи с этим. "Турция постоянно напоминает о своем желании, чтобы страны региона решали свои проблемы своими силами без вмешательства других сторон", - отметили источники. Они напомнили о возможной операции США против Ирана в случае, если страны не достигнут консенсуса по иранской ядерной программе. По словам источников, возможная встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с Трампом позволит решить ряд ключевых вопросов в сирийской проблематике. С 2014 года под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* американское военное командование и их союзники ввели на север Сирии свои войска без одобрения официального Дамаска. На сегодняшний день развернуто 24 базы западной коалиции и четыре командных штаба.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250205/siriya-1997492574.html

https://ria.ru/20250525/turtsija-2018950662.html

сша

сирия

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, сирия, ближний восток, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган