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США планируют вывести значительную часть войск из Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.05.2025
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11:59 25.05.2025 (обновлено: 12:00 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/ssha-2018954835.html
США планируют вывести значительную часть войск из Сирии, сообщили СМИ
США планируют вывести значительную часть войск из Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.05.2025
США планируют вывести значительную часть войск из Сирии, сообщили СМИ
США планируют вывести значительную часть войск из Сирии, оставив военных лишь на одной базе в качестве символического присутствия, утверждает в воскресенье... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T11:59:00+03:00
2025-05-25T12:00:00+03:00
в мире
сша
сирия
ближний восток
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 25 мая - РИА Новости. США планируют вывести значительную часть войск из Сирии, оставив военных лишь на одной базе в качестве символического присутствия, утверждает в воскресенье проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники в турецких органах безопасности. "Источники подчеркнули, что (военные - ред.) США покинут Сирию, в САР останется лишь одна база в качестве "символического" присутствия", - сообщила газета. По мнению источников, американский президент Дональд Трамп не видит пользы в присутствии США на Ближнем Востоке и не хочет, чтобы Вашингтон испытал в будущем проблемы в связи с этим. "Турция постоянно напоминает о своем желании, чтобы страны региона решали свои проблемы своими силами без вмешательства других сторон", - отметили источники. Они напомнили о возможной операции США против Ирана в случае, если страны не достигнут консенсуса по иранской ядерной программе. По словам источников, возможная встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с Трампом позволит решить ряд ключевых вопросов в сирийской проблематике. С 2014 года под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* американское военное командование и их союзники ввели на север Сирии свои войска без одобрения официального Дамаска. На сегодняшний день развернуто 24 базы западной коалиции и четыре командных штаба.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250205/siriya-1997492574.html
https://ria.ru/20250525/turtsija-2018950662.html
сша
сирия
ближний восток
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в мире, сша, сирия, ближний восток, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган
В мире, США, Сирия, Ближний Восток, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган
США планируют вывести значительную часть войск из Сирии, сообщили СМИ

Turkiye: США планируют вывести значительную часть войск из Сирии

© AP PhotoВоенный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 25 мая - РИА Новости. США планируют вывести значительную часть войск из Сирии, оставив военных лишь на одной базе в качестве символического присутствия, утверждает в воскресенье проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники в турецких органах безопасности.
"Источники подчеркнули, что (военные - ред.) США покинут Сирию, в САР останется лишь одна база в качестве "символического" присутствия", - сообщила газета.
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По мнению источников, американский президент Дональд Трамп не видит пользы в присутствии США на Ближнем Востоке и не хочет, чтобы Вашингтон испытал в будущем проблемы в связи с этим.
"Турция постоянно напоминает о своем желании, чтобы страны региона решали свои проблемы своими силами без вмешательства других сторон", - отметили источники.
Они напомнили о возможной операции США против Ирана в случае, если страны не достигнут консенсуса по иранской ядерной программе.
По словам источников, возможная встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с Трампом позволит решить ряд ключевых вопросов в сирийской проблематике.
С 2014 года под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* американское военное командование и их союзники ввели на север Сирии свои войска без одобрения официального Дамаска. На сегодняшний день развернуто 24 базы западной коалиции и четыре командных штаба.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Турция планирует создать в Сирии военные базы, сообщили СМИ
Вчера, 10:57
 
В миреСШАСирияБлижний ВостокДональд ТрампРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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