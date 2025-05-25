https://ria.ru/20250525/solntse-2018990663.html
Над Солнцем заметили объект размером больше Земли
Над Солнцем заметили объект размером больше Земли - РИА Новости, 25.05.2025
Над Солнцем заметили объект размером больше Земли
Ученые заметили оптический объект над Солнцем, похожий на птицу, он больше Земли более чем в десять раз, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T17:16:00+03:00
2025-05-25T17:16:00+03:00
2025-05-25T17:46:00+03:00
космос - риа наука
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российская академия наук
вспышки на солнце
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ученые заметили оптический объект над Солнцем, похожий на птицу, он больше Земли более чем в десять раз, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале. "Красивый и отчасти загадочный снимок поступил вчера с одного из телескопов LASCO. На изображении как будто бы отчетливо видна "птица" или "летательный аппарат" с тянущимся за ним "пламенным следом", — говорится в материале. Размер крыла такой "птицы" примерно 150 тысяч километров. Это более чем в десять раз больше Земли. Объект находится на высоте около двух миллионов километров над Солнцем.Снимок получили накануне в 10:00 мск. В лаборатории назвали подобные изображения со структурами с плазменным следом очень редкими.
https://ria.ru/20250525/vspyshka-2018954659.html
https://ria.ru/20240912/plazma-1972199390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
Над Солнцем заметили объект размером больше Земли
Над Солнцем заметили объект, похожий на птицу, размером больше Земли