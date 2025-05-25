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ВПР могут стать переводным экзаменом, заявил Музаев - РИА Новости, 25.05.2025
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02:47 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/raboty-2018927619.html
ВПР могут стать переводным экзаменом, заявил Музаев
ВПР могут стать переводным экзаменом, заявил Музаев - РИА Новости, 25.05.2025
ВПР могут стать переводным экзаменом, заявил Музаев
Всероссийские проверочные работы (ВПР) могут получить статус переводного школьного экзамена, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T02:47:00+03:00
2025-05-25T02:47:00+03:00
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Всероссийские проверочные работы (ВПР) могут получить статус переводного школьного экзамена, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Нужно довести до конца работу, посмотреть, как внедряются в жизнь Всероссийские проверочные работы, и следующим шагом - мое личное видение, если все мы правильно сделаем, и экспертное, учительское сообщества это воспримут, - следующим шагом вместо экзаменов переводных все-таки усилить статус Всероссийских проверочных работ, это аналог", - сказал Музаев. Глава Рособрнадзора добавил, что пока выставление оценки за ВПР носит рекомендательный характер. "Последняя встреча с учителями у меня была в Татарстане, по итогам (проведения - ред.) ВПР мы обсуждали, … многие учителя меня просили этот статус прописать не как рекомендательный, а как обязательный, чтобы они ссылались на наш документ и приравнивали ее к итоговой оценке", - заключил Музаев. Всероссийские проверочные работы проводятся в целях осуществления мониторинга уровня и качества подготовки обучающихся. Отличительными особенностями ВПР являются единство подходов к составлению вариантов, проведению самих работ и их оцениванию. Ежегодно в ВПР принимают участие более 7,5 миллиона обучающихся.
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
ВПР могут стать переводным экзаменом, заявил Музаев

Глава Рособрнадзора Музаев: ВПР могут получить статус переводного экзамена

© АГН "Москва" / Андрей ЛюбимовВсероссийские проверочные работы для школьников
Всероссийские проверочные работы для школьников - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© АГН "Москва" / Андрей Любимов
Всероссийские проверочные работы для школьников. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Всероссийские проверочные работы (ВПР) могут получить статус переводного школьного экзамена, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Нужно довести до конца работу, посмотреть, как внедряются в жизнь Всероссийские проверочные работы, и следующим шагом - мое личное видение, если все мы правильно сделаем, и экспертное, учительское сообщества это воспримут, - следующим шагом вместо экзаменов переводных все-таки усилить статус Всероссийских проверочных работ, это аналог", - сказал Музаев.
Глава Рособрнадзора добавил, что пока выставление оценки за ВПР носит рекомендательный характер.
"Последняя встреча с учителями у меня была в Татарстане, по итогам (проведения - ред.) ВПР мы обсуждали, … многие учителя меня просили этот статус прописать не как рекомендательный, а как обязательный, чтобы они ссылались на наш документ и приравнивали ее к итоговой оценке", - заключил Музаев.
Всероссийские проверочные работы проводятся в целях осуществления мониторинга уровня и качества подготовки обучающихся. Отличительными особенностями ВПР являются единство подходов к составлению вариантов, проведению самих работ и их оцениванию. Ежегодно в ВПР принимают участие более 7,5 миллиона обучающихся.
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ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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