https://ria.ru/20250525/peterburg-2018989639.html

В Петербурге арестовали женщину, пытавшуюся поджечь отдел полиции

В Петербурге арестовали женщину, пытавшуюся поджечь отдел полиции - РИА Новости, 25.05.2025

В Петербурге арестовали женщину, пытавшуюся поджечь отдел полиции

Суд заключил под стражу жительницу Петербурга, пытавшуюся поджечь отделение полиции, по делу о теракте, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T17:08:00+03:00

2025-05-25T17:08:00+03:00

2025-05-25T17:08:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Суд заключил под стражу жительницу Петербурга, пытавшуюся поджечь отделение полиции, по делу о теракте, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анны Осиповой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 (Теракт) УК РФ. Суд избрал Осиповой стражу по 23 июля 2025 года", - сообщает пресс-служба. Уголовное дело о теракте возбуждено после того, как жительница Санкт-Петербурга подожгла отдел полиции в Василеостровском районе, сообщал городской главк СК РФ. По версии следствия, в ночь на 24 мая фигурантка подожгла 37-й отдел полиции УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга, бросив в окно бутылку с зажигательной смесью. Пострадавших нет. Ранее региональный главк МВД РФ сообщал о задержании 37-летней местной жительницы по подозрению в поджоге актового зала отдела полиции. Как пояснила подозреваемая, 16 мая ей сообщили о якобы взломе личного кабинета на портале Госуслуг и переводе денег на Украину для помощи ВСУ. Впоследствии неизвестный предложил поджечь отдел полиции, чтобы погасить задолженность и избежать уголовной ответственности. В пресс-службе судов Петербурга добавили, что Осипова вину признала и раскаялась.

https://ria.ru/20250524/dzerzhinsk-2018862347.html

https://ria.ru/20250117/podzhog-1994223241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины