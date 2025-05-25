https://ria.ru/20250525/peterburg-2018966572.html

В Петербурге задержали подозреваемых в стрельбе из окна квартиры

В Петербурге задержали подозреваемых в стрельбе из окна квартиры - РИА Новости, 25.05.2025

В Петербурге задержали подозреваемых в стрельбе из окна квартиры

Четверо мужчин и женщина задержаны после сообщения жительницы Санкт-Петербурга о стрельбе в её сторону из окна квартиры в Калининском районе, сообщила... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T13:59:00+03:00

2025-05-25T13:59:00+03:00

2025-05-25T13:59:00+03:00

происшествия

калининский район

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Четверо мужчин и женщина задержаны после сообщения жительницы Санкт-Петербурга о стрельбе в её сторону из окна квартиры в Калининском районе, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в пятницу вечером в полицию Калининского района обратилась 32-летняя женщина. По её словам, неизвестный несколько раз выстрелил в её сторону, предположительно, из окна квартиры на пятом этаже дома на улице Академика Байкова, 9, когда заявительница шла по двору, "Прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы полиции из квартиры, откуда, предположительно, стреляли, в отдел полиции были доставлены четверо в возрасте от 26 до 39 лет, а также их 31-летняя подруга", - говорится в сообщении. Как отмечают в ГУМВД, трое из числа задержанных были неоднократно судимы. По предварительным данным, стрельба велась из пневматического оружия. По словам задержанных, они стреляли по бутылкам, и пуля якобы отрикошетила в сторону местной жительницы. Пострадавших в результате инцидента нет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключили в полиции.

https://ria.ru/20250525/strelba-2018949305.html

https://ria.ru/20250518/osetiya-2017712744.html

калининский район

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калининский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)