https://ria.ru/20250525/peterburg-2018966572.html
В Петербурге задержали подозреваемых в стрельбе из окна квартиры
В Петербурге задержали подозреваемых в стрельбе из окна квартиры - РИА Новости, 25.05.2025
В Петербурге задержали подозреваемых в стрельбе из окна квартиры
Четверо мужчин и женщина задержаны после сообщения жительницы Санкт-Петербурга о стрельбе в её сторону из окна квартиры в Калининском районе, сообщила... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T13:59:00+03:00
2025-05-25T13:59:00+03:00
2025-05-25T13:59:00+03:00
происшествия
калининский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Четверо мужчин и женщина задержаны после сообщения жительницы Санкт-Петербурга о стрельбе в её сторону из окна квартиры в Калининском районе, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в пятницу вечером в полицию Калининского района обратилась 32-летняя женщина. По её словам, неизвестный несколько раз выстрелил в её сторону, предположительно, из окна квартиры на пятом этаже дома на улице Академика Байкова, 9, когда заявительница шла по двору, "Прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы полиции из квартиры, откуда, предположительно, стреляли, в отдел полиции были доставлены четверо в возрасте от 26 до 39 лет, а также их 31-летняя подруга", - говорится в сообщении. Как отмечают в ГУМВД, трое из числа задержанных были неоднократно судимы. По предварительным данным, стрельба велась из пневматического оружия. По словам задержанных, они стреляли по бутылкам, и пуля якобы отрикошетила в сторону местной жительницы. Пострадавших в результате инцидента нет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключили в полиции.
https://ria.ru/20250525/strelba-2018949305.html
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происшествия, калининский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Калининский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге задержали подозреваемых в стрельбе из окна квартиры
Четверо мужчин и женщина задержаны после сообщения о стрельбе в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Четверо мужчин и женщина задержаны после сообщения жительницы Санкт-Петербурга о стрельбе в её сторону из окна квартиры в Калининском районе, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в пятницу вечером в полицию Калининского района
обратилась 32-летняя женщина. По её словам, неизвестный несколько раз выстрелил в её сторону, предположительно, из окна квартиры на пятом этаже дома на улице Академика Байкова, 9, когда заявительница шла по двору,
"Прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы полиции из квартиры, откуда, предположительно, стреляли, в отдел полиции были доставлены четверо в возрасте от 26 до 39 лет, а также их 31-летняя подруга", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ГУМВД, трое из числа задержанных были неоднократно судимы.
По предварительным данным, стрельба велась из пневматического оружия. По словам задержанных, они стреляли по бутылкам, и пуля якобы отрикошетила в сторону местной жительницы.
Пострадавших в результате инцидента нет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключили в полиции.