https://ria.ru/20250525/peskov-2018954009.html

Песков рассказал, как Путин и Трамп понимали друг друга во время разговора

Песков рассказал, как Путин и Трамп понимали друг друга во время разговора - РИА Новости, 25.05.2025

Песков рассказал, как Путин и Трамп понимали друг друга во время разговора

Перевод во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был последовательным, рассказал пресс-секретарь главы... РИА Новости, 25.05.2025

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политика

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владимир путин

дмитрий песков

дональд трамп

образовательный центр "сириус"

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Перевод во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был последовательным, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину."Президент слышит голос своего визави, то есть он слышит голос Трампа, а потом переводчик переводит. Как вы знаете, президент сам понимает английский язык, собственно, он сам может первую какую-то снимать сразу информацию", — сказал представитель Кремля.Песков подтвердил, что из-за перевода продолжительность разговора может увеличиваться. Путин 19 мая созвонился с лидером США из здания музыкальной школы на территории образовательного центра "Сириус". В этот день глава государства находился с рабочей поездкой в Сочи. Путин сообщал, что разговор продолжался более двух часов, был очень содержательным и весьма откровенным. Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20250523/putin-2018573293.html

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политика, сша, россия, сочи, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, образовательный центр "сириус", переговоры россии и украины в стамбуле — 2025