https://ria.ru/20250525/obschestvoznanie-2018929988.html

Обществознание исключат из школьной программы 6-7-х классов

Обществознание исключат из школьной программы 6-7-х классов - РИА Новости, 25.05.2025

Обществознание исключат из школьной программы 6-7-х классов

Обществознание исключат из школьной программы шестых-седьмых классов с 1 сентября 2025 года, изучение этого предмета продолжится только в восьмом-одиннадцатых... РИА Новости, 25.05.2025

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общество

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Обществознание исключат из школьной программы шестых-седьмых классов с 1 сентября 2025 года, изучение этого предмета продолжится только в восьмом-одиннадцатых классах, рассказали РИА Новости в Минпросвещения."С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников восьмых-одиннадцатых классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для девятого-одиннадцатых классов", — уточнили в ведомстве.Переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет.По словам директора Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елены Приступы, учебный план в школах должен быть максимально гибким и отвечать современным вызовам, чтобы не только идти в ногу со временем, но и создавать качественные условия для быстро развивающейся системы общего образования. "Эффективность вновь вводимых учебных предметов всегда обусловлена целеполаганием, то есть на какие результаты мы ориентируемся", — отметила эксперт.Она уточнила, что, в частности, речь идет о не столько предметных, сколько метапредметных результатах, особенно в период введения новых учебных дисциплин.

https://ria.ru/20250523/minprosveschenie-2018714549.html

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общество, россия