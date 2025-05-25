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Обществознание исключат из школьной программы 6-7-х классов - РИА Новости, 25.05.2025
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03:48 25.05.2025 (обновлено: 10:57 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/obschestvoznanie-2018929988.html
Обществознание исключат из школьной программы 6-7-х классов
Обществознание исключат из школьной программы 6-7-х классов - РИА Новости, 25.05.2025
Обществознание исключат из школьной программы 6-7-х классов
Обществознание исключат из школьной программы шестых-седьмых классов с 1 сентября 2025 года, изучение этого предмета продолжится только в восьмом-одиннадцатых... РИА Новости, 25.05.2025
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2025-05-25T10:57:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Обществознание исключат из школьной программы шестых-седьмых классов с 1 сентября 2025 года, изучение этого предмета продолжится только в восьмом-одиннадцатых классах, рассказали РИА Новости в Минпросвещения.&quot;С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников восьмых-одиннадцатых классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для девятого-одиннадцатых классов&quot;, — уточнили в ведомстве.Переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет.По словам директора Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елены Приступы, учебный план в школах должен быть максимально гибким и отвечать современным вызовам, чтобы не только идти в ногу со временем, но и создавать качественные условия для быстро развивающейся системы общего образования. "Эффективность вновь вводимых учебных предметов всегда обусловлена целеполаганием, то есть на какие результаты мы ориентируемся", — отметила эксперт.Она уточнила, что, в частности, речь идет о не столько предметных, сколько метапредметных результатах, особенно в период введения новых учебных дисциплин.
https://ria.ru/20250523/minprosveschenie-2018714549.html
https://ria.ru/20250507/minoprosvescheniya-2015609409.html
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общество, россия
Общество, Россия
Обществознание исключат из школьной программы 6-7-х классов

Минпросвещения: обществознание исключат из школьной программы 6-7-х классов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчащиеся в коридоре школы
Учащиеся в коридоре школы - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Учащиеся в коридоре школы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Обществознание исключат из школьной программы шестых-седьмых классов с 1 сентября 2025 года, изучение этого предмета продолжится только в восьмом-одиннадцатых классах, рассказали РИА Новости в Минпросвещения.
«

"С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников восьмых-одиннадцатых классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для девятого-одиннадцатых классов", — уточнили в ведомстве.

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Переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет.
По словам директора Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елены Приступы, учебный план в школах должен быть максимально гибким и отвечать современным вызовам, чтобы не только идти в ногу со временем, но и создавать качественные условия для быстро развивающейся системы общего образования.
«
"Эффективность вновь вводимых учебных предметов всегда обусловлена целеполаганием, то есть на какие результаты мы ориентируемся", — отметила эксперт.
Она уточнила, что, в частности, речь идет о не столько предметных, сколько метапредметных результатах, особенно в период введения новых учебных дисциплин.
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