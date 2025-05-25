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В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге волонтерского штаба
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге волонтерского штаба - РИА Новости, 25.05.2025
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге волонтерского штаба
Подозреваемого в поджоге волонтерского штаба, где были вещи для военных и детей, задержали в Ленинградской области, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T23:56:00+03:00
2025-05-25T23:56:00+03:00
2025-05-25T23:56:00+03:00
происшествия
ленинградская область
подпорожье
курская область
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Подозреваемого в поджоге волонтерского штаба, где были вещи для военных и детей, задержали в Ленинградской области, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее данным, в субботу в полицию поступило сообщение о возгорании в здании волонтерского штаба по сбору гуманитарной помощи, расположенного в городе Подпорожье. Прибывшие полицейские установили, что вероятной причиной возгорания стал поджог. В результате пожара была уничтожена гуманитарная помощь и имущество волонтерской организации. "В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий мои коллеги вышли на след предполагаемого поджигателя, им оказался 40-летний местный житель. Сотрудниками полиции злоумышленник задержан и доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение", - написала она в Telegram-канале. Ранее руководитель волонтерского штаба Татьяна Догадина сообщала, что злоумышленник намеренно поджёг помещение, где хранились вещи, техника, медикаменты для отправки на фронт, которая планировалась 29 мая. Также на складе были приготовлены коробки с новой одеждой и обувью для детей из Курской области.
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происшествия, ленинградская область, подпорожье, курская область, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинградская область, Подпорожье, Курская область, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге волонтерского штаба
МВД: в Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге волонтерского штаба