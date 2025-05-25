https://ria.ru/20250525/mariupol-2018928316.html

Отец погибшего скульптора из Мариуполя разыскивает место захоронения сына

Отец погибшего скульптора из Мариуполя разыскивает место захоронения сына - РИА Новости, 25.05.2025

Отец погибшего скульптора из Мариуполя разыскивает место захоронения сына

Пенсионер из Мариуполя, эвакуированный во время боевых действий в марте 2022 года, рассказал РИА Новости, что вернулся в город, чтобы найти место захоронения... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T03:02:00+03:00

2025-05-25T03:02:00+03:00

2025-05-25T03:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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МАРИУПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Пенсионер из Мариуполя, эвакуированный во время боевых действий в марте 2022 года, рассказал РИА Новости, что вернулся в город, чтобы найти место захоронения своего сына - местного скульптора Рубена Хлопузяна, который занимался убранством собора Архистратига Божия Михаила. "Я пришел сына искать, Рубена. Он погиб – или снайперы стреляли, или под бомбежку попал, мы не знали. Двадцатого марта (2022 года – ред.) он привез детей и невестку в церковь, и мне сказал, что вечером меня заберет. И не пришел. А на следующий день нас уже эвакуировали в Россию", - рассказал РИА Новости житель Мариуполя. По его словам, 20 дней его семья – сын, трое внуков и невестка – просидели в холодном подвале своего дома на бывшем Комсомольской бульваре. Его сын Рубен добывал еду, ходил за водой, делился продуктами с соседями, а когда появилась возможность эвакуироваться, он быстро собрал родных и привез к собору Архистратига Божия Михаила, где тогда был один из пунктов сбора людей. По словам пенсионера, эвакуация происходила очень быстро, времени ждать сына не было. Пожилого мужчину направили в Санкт-Петербург, а жену его сына вместе с детьми – в Тулу. Позже семья воссоединилась в Краснодаре, где живет его старшая дочь. В Мариуполь пенсионер приехал, чтобы найти могилу сына. "Здесь есть люди, которые видели, как погиб мой сын. Без документов он был, документы сгорели в квартире. Завтра я поеду в Новоазов, там по фотографиям мертвых буду искать. Если найду, тут приеду в следственный комитет, а там уже определим, какой номер, где его похоронили, может, в братском могиле. Сын - Рубен Хлопузян. А он скульптуру сделал тут (соборе Архистратига Божия Михаила – ред.), больше года тут работал и бесплатно. Он тоже верующий человек был, молодой - 35 лет было. Ангелов, Христа сделал в храме", - сказал мужчина. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250524/zhitel-2018878151.html

https://ria.ru/20250524/vsu-2018803663.html

россия

мариуполь

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россия, мариуполь, донецкая народная республика, владимир путин