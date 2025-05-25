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Отец погибшего скульптора из Мариуполя разыскивает место захоронения сына - РИА Новости, 25.05.2025
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03:02 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/mariupol-2018928316.html
Отец погибшего скульптора из Мариуполя разыскивает место захоронения сына
Отец погибшего скульптора из Мариуполя разыскивает место захоронения сына - РИА Новости, 25.05.2025
Отец погибшего скульптора из Мариуполя разыскивает место захоронения сына
Пенсионер из Мариуполя, эвакуированный во время боевых действий в марте 2022 года, рассказал РИА Новости, что вернулся в город, чтобы найти место захоронения... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T03:02:00+03:00
2025-05-25T03:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
мариуполь
донецкая народная республика
владимир путин
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МАРИУПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Пенсионер из Мариуполя, эвакуированный во время боевых действий в марте 2022 года, рассказал РИА Новости, что вернулся в город, чтобы найти место захоронения своего сына - местного скульптора Рубена Хлопузяна, который занимался убранством собора Архистратига Божия Михаила. "Я пришел сына искать, Рубена. Он погиб – или снайперы стреляли, или под бомбежку попал, мы не знали. Двадцатого марта (2022 года – ред.) он привез детей и невестку в церковь, и мне сказал, что вечером меня заберет. И не пришел. А на следующий день нас уже эвакуировали в Россию", - рассказал РИА Новости житель Мариуполя. По его словам, 20 дней его семья – сын, трое внуков и невестка – просидели в холодном подвале своего дома на бывшем Комсомольской бульваре. Его сын Рубен добывал еду, ходил за водой, делился продуктами с соседями, а когда появилась возможность эвакуироваться, он быстро собрал родных и привез к собору Архистратига Божия Михаила, где тогда был один из пунктов сбора людей. По словам пенсионера, эвакуация происходила очень быстро, времени ждать сына не было. Пожилого мужчину направили в Санкт-Петербург, а жену его сына вместе с детьми – в Тулу. Позже семья воссоединилась в Краснодаре, где живет его старшая дочь. В Мариуполь пенсионер приехал, чтобы найти могилу сына. "Здесь есть люди, которые видели, как погиб мой сын. Без документов он был, документы сгорели в квартире. Завтра я поеду в Новоазов, там по фотографиям мертвых буду искать. Если найду, тут приеду в следственный комитет, а там уже определим, какой номер, где его похоронили, может, в братском могиле. Сын - Рубен Хлопузян. А он скульптуру сделал тут (соборе Архистратига Божия Михаила – ред.), больше года тут работал и бесплатно. Он тоже верующий человек был, молодой - 35 лет было. Ангелов, Христа сделал в храме", - сказал мужчина. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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россия, мариуполь, донецкая народная республика, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
Отец погибшего скульптора из Мариуполя разыскивает место захоронения сына

Отец погибшего скульптора из Мариуполя Хлопузяна ищет место захоронения сына

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Александр Сухов
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МАРИУПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Пенсионер из Мариуполя, эвакуированный во время боевых действий в марте 2022 года, рассказал РИА Новости, что вернулся в город, чтобы найти место захоронения своего сына - местного скульптора Рубена Хлопузяна, который занимался убранством собора Архистратига Божия Михаила.
"Я пришел сына искать, Рубена. Он погиб – или снайперы стреляли, или под бомбежку попал, мы не знали. Двадцатого марта (2022 года – ред.) он привез детей и невестку в церковь, и мне сказал, что вечером меня заберет. И не пришел. А на следующий день нас уже эвакуировали в Россию", - рассказал РИА Новости житель Мариуполя.
Земснаряд ЗС-1 в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Житель Мариуполя рассказал, что стало достопримечательностью пляжа
Вчера, 17:39
По его словам, 20 дней его семья – сын, трое внуков и невестка – просидели в холодном подвале своего дома на бывшем Комсомольской бульваре. Его сын Рубен добывал еду, ходил за водой, делился продуктами с соседями, а когда появилась возможность эвакуироваться, он быстро собрал родных и привез к собору Архистратига Божия Михаила, где тогда был один из пунктов сбора людей. По словам пенсионера, эвакуация происходила очень быстро, времени ждать сына не было. Пожилого мужчину направили в Санкт-Петербург, а жену его сына вместе с детьми – в Тулу. Позже семья воссоединилась в Краснодаре, где живет его старшая дочь. В Мариуполь пенсионер приехал, чтобы найти могилу сына.
"Здесь есть люди, которые видели, как погиб мой сын. Без документов он был, документы сгорели в квартире. Завтра я поеду в Новоазов, там по фотографиям мертвых буду искать. Если найду, тут приеду в следственный комитет, а там уже определим, какой номер, где его похоронили, может, в братском могиле. Сын - Рубен Хлопузян. А он скульптуру сделал тут (соборе Архистратига Божия Михаила – ред.), больше года тут работал и бесплатно. Он тоже верующий человек был, молодой - 35 лет было. Ангелов, Христа сделал в храме", - сказал мужчина.
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Вид Мариуполя - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Участник боев за Мариуполь рассказал, как ВСУ массово сдавались в плен
Вчера, 05:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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