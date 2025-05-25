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В Ленинградской области ищут мужчину, ударившего ножом подростка

В Ленинградской области ищут мужчину, ударившего ножом подростка - РИА Новости, 25.05.2025

В Ленинградской области ищут мужчину, ударившего ножом подростка

Полиция ищет мужчину, который в ходе "конфликта поколений" трижды ударил ножом 17-летнего подростка в городе Выборг Ленинградской области, сообщила пресс-служба РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T11:41:00+03:00

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здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Полиция ищет мужчину, который в ходе "конфликта поколений" трижды ударил ножом 17-летнего подростка в городе Выборг Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщает ведомство, в субботу вечером в полицию Выборгского района Ленобласти поступила телефонограмма о поступлении в больницу 17-летнего подростка с поверхностным ножевым ранением груди. После оказания медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение. Позднее в полицию обратилась мать юноши, которая сообщила, что в субботу днем на Августовской улице в Выборге между ее сыном и неизвестным мужчиной произошла перепалка, переросшая в драку. В результате подросток получил три удара ножом в левый бок. "Полицией предварительно установлено, что у пострадавшего юноши, гулявшего в компании друзей, произошел "конфликт поколений" с прохожим, который в качестве аргумента достал нож... Приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника", – говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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выборг

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происшествия, здоровье - общество, выборг, ленинградская область, выборгский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)