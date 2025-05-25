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В Ленинградской области ищут мужчину, ударившего ножом подростка - РИА Новости, 25.05.2025
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11:41 25.05.2025 (обновлено: 11:49 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/lenoblast-2018953498.html
В Ленинградской области ищут мужчину, ударившего ножом подростка
В Ленинградской области ищут мужчину, ударившего ножом подростка - РИА Новости, 25.05.2025
В Ленинградской области ищут мужчину, ударившего ножом подростка
Полиция ищет мужчину, который в ходе "конфликта поколений" трижды ударил ножом 17-летнего подростка в городе Выборг Ленинградской области, сообщила пресс-служба РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T11:41:00+03:00
2025-05-25T11:49:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
выборг
ленинградская область
выборгский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Полиция ищет мужчину, который в ходе "конфликта поколений" трижды ударил ножом 17-летнего подростка в городе Выборг Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщает ведомство, в субботу вечером в полицию Выборгского района Ленобласти поступила телефонограмма о поступлении в больницу 17-летнего подростка с поверхностным ножевым ранением груди. После оказания медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение. Позднее в полицию обратилась мать юноши, которая сообщила, что в субботу днем на Августовской улице в Выборге между ее сыном и неизвестным мужчиной произошла перепалка, переросшая в драку. В результате подросток получил три удара ножом в левый бок. "Полицией предварительно установлено, что у пострадавшего юноши, гулявшего в компании друзей, произошел "конфликт поколений" с прохожим, который в качестве аргумента достал нож... Приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника", – говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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выборг
ленинградская область
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происшествия, здоровье - общество, выборг, ленинградская область, выборгский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Здоровье - Общество, Выборг, Ленинградская область, Выборгский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области ищут мужчину, ударившего ножом подростка

В Ленинградской области ищут мужчину, ударившего ножом 17-летнего подростка

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Полиция ищет мужчину, который в ходе "конфликта поколений" трижды ударил ножом 17-летнего подростка в городе Выборг Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как сообщает ведомство, в субботу вечером в полицию Выборгского района Ленобласти поступила телефонограмма о поступлении в больницу 17-летнего подростка с поверхностным ножевым ранением груди. После оказания медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение.
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Позднее в полицию обратилась мать юноши, которая сообщила, что в субботу днем на Августовской улице в Выборге между ее сыном и неизвестным мужчиной произошла перепалка, переросшая в драку. В результате подросток получил три удара ножом в левый бок.
"Полицией предварительно установлено, что у пострадавшего юноши, гулявшего в компании друзей, произошел "конфликт поколений" с прохожим, который в качестве аргумента достал нож... Приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника", – говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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