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Константинов высказался об антироссийских санкциях - РИА Новости, 25.05.2025
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14:55 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/krym-2018973113.html
Константинов высказался об антироссийских санкциях
Константинов высказался об антироссийских санкциях - РИА Новости, 25.05.2025
Константинов высказался об антироссийских санкциях
Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости заявил, что западные санкции в отношении России сравнимы с жертвоприношением. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T14:55:00+03:00
2025-05-25T14:55:00+03:00
россия
москва
владимир константинов
урсула фон дер ляйен
северный поток
санкции в отношении россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости заявил, что западные санкции в отношении России сравнимы с жертвоприношением. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель намерен и далее вводить санкции против РФ. Среди обсуждаемых мер для 18-го пакета Фон дер Ляйен назвала санкции против газопроводов "Северный поток", понижение так называемого "потолка цен" на нефть, а также новые ограничения в финансовом секторе, включая банки третьих стран. "Санкции их мобилизуют. Санкции — это своего рода жертвоприношение. Когда ты являешься членом клуба и вносишь какой-то взнос, то уже становишься соучастником процессов, происходящих в этом клубе. Их задача — сделать всех европейцев соучастниками масштабного преступления, которое инициировала верхушка Евросоюза. Санкции — часть этого процесса", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Евросоюз использует санкции для того, чтобы удержать свое объединение. "Голосуя, они каждый раз выступают против России. И как потом такой стране восстанавливать отношения с Россией? Экономическая же эффективность санкций на втором или даже третьем месте. Хотя, конечно, вред они нам наносят. Но в первую очередь — это политика", - сказал Константинов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250524/svo-2018817934.html
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россия, москва, владимир константинов, урсула фон дер ляйен, северный поток, санкции в отношении россии
Россия, Москва, Владимир Константинов, Урсула фон дер Ляйен, Северный поток, Санкции в отношении России
Константинов высказался об антироссийских санкциях

Константинов назвал санкции против России жертвоприношением

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости заявил, что западные санкции в отношении России сравнимы с жертвоприношением.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель намерен и далее вводить санкции против РФ. Среди обсуждаемых мер для 18-го пакета Фон дер Ляйен назвала санкции против газопроводов "Северный поток", понижение так называемого "потолка цен" на нефть, а также новые ограничения в финансовом секторе, включая банки третьих стран.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Медведев: в Европе поднимут визг о перемирии и санкциях
24 мая, 10:11
"Санкции их мобилизуют. Санкции — это своего рода жертвоприношение. Когда ты являешься членом клуба и вносишь какой-то взнос, то уже становишься соучастником процессов, происходящих в этом клубе. Их задача — сделать всех европейцев соучастниками масштабного преступления, которое инициировала верхушка Евросоюза. Санкции — часть этого процесса", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, Евросоюз использует санкции для того, чтобы удержать свое объединение.
"Голосуя, они каждый раз выступают против России. И как потом такой стране восстанавливать отношения с Россией? Экономическая же эффективность санкций на втором или даже третьем месте. Хотя, конечно, вред они нам наносят. Но в первую очередь — это политика", - сказал Константинов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Европа потребовала от Трампа санкций — и получила их
24 мая, 08:00
 
РоссияМоскваВладимир КонстантиновУрсула фон дер ЛяйенСеверный потокСанкции в отношении России
 
 
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