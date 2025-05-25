Константинов высказался об антироссийских санкциях
Константинов назвал санкции против России жертвоприношением
© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости заявил, что западные санкции в отношении России сравнимы с жертвоприношением.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель намерен и далее вводить санкции против РФ. Среди обсуждаемых мер для 18-го пакета Фон дер Ляйен назвала санкции против газопроводов "Северный поток", понижение так называемого "потолка цен" на нефть, а также новые ограничения в финансовом секторе, включая банки третьих стран.
"Санкции их мобилизуют. Санкции — это своего рода жертвоприношение. Когда ты являешься членом клуба и вносишь какой-то взнос, то уже становишься соучастником процессов, происходящих в этом клубе. Их задача — сделать всех европейцев соучастниками масштабного преступления, которое инициировала верхушка Евросоюза. Санкции — часть этого процесса", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, Евросоюз использует санкции для того, чтобы удержать свое объединение.
"Голосуя, они каждый раз выступают против России. И как потом такой стране восстанавливать отношения с Россией? Экономическая же эффективность санкций на втором или даже третьем месте. Хотя, конечно, вред они нам наносят. Но в первую очередь — это политика", - сказал Константинов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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