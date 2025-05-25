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Экс-сенатор прокомментировала состояние ВСУ - РИА Новости, 25.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:10 25.05.2025 (обновлено: 09:15 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/kovitidi-2018940764.html
Экс-сенатор прокомментировала состояние ВСУ
Экс-сенатор прокомментировала состояние ВСУ - РИА Новости, 25.05.2025
Экс-сенатор прокомментировала состояние ВСУ
Разброд и шатания царят в украинской армии, принудительно мобилизованные и большинство офицеров не видят перспектив в искусственно надуманном военном конфликте, РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T09:10:00+03:00
2025-05-25T09:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
республика крым
ольга ковитиди
владимир зеленский
дональд трамп
совет федерации рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Разброд и шатания царят в украинской армии, принудительно мобилизованные и большинство офицеров не видят перспектив в искусственно надуманном военном конфликте, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. "В украинской армии царят разброд и шатания. Принудительно мобилизованные всушники и большинство офицеров уже не видят перспектив в этом искусственно надуманном военном конфликте", - сказала Ковитиди. По ее словам, при этом у граждан Украины, потерявших своих близких, негатива к Владимиру Зеленскому намного больше нежели вопросов. "Мир на Украине для Зеленского смерти подобен", - сказала Ковитиди. Президент РФ Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250525/vsu-2018937366.html
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россия, украина, республика крым, ольга ковитиди, владимир зеленский, дональд трамп, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Республика Крым, Ольга Ковитиди, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ
Экс-сенатор прокомментировала состояние ВСУ

Ковитиди: в украинской армии царят разброд и шатания

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Разброд и шатания царят в украинской армии, принудительно мобилизованные и большинство офицеров не видят перспектив в искусственно надуманном военном конфликте, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
"В украинской армии царят разброд и шатания. Принудительно мобилизованные всушники и большинство офицеров уже не видят перспектив в этом искусственно надуманном военном конфликте", - сказала Ковитиди.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
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По ее словам, при этом у граждан Украины, потерявших своих близких, негатива к Владимиру Зеленскому намного больше нежели вопросов.
"Мир на Украине для Зеленского смерти подобен", - сказала Ковитиди.
Президент РФ Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРеспублика КрымОльга КовитидиВладимир ЗеленскийДональд ТрампСовет Федерации РФ
 
 
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