https://ria.ru/20250525/kovitidi-2018940764.html

Экс-сенатор прокомментировала состояние ВСУ

Экс-сенатор прокомментировала состояние ВСУ - РИА Новости, 25.05.2025

Экс-сенатор прокомментировала состояние ВСУ

Разброд и шатания царят в украинской армии, принудительно мобилизованные и большинство офицеров не видят перспектив в искусственно надуманном военном конфликте, РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T09:10:00+03:00

2025-05-25T09:10:00+03:00

2025-05-25T09:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

республика крым

ольга ковитиди

владимир зеленский

дональд трамп

совет федерации рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Разброд и шатания царят в украинской армии, принудительно мобилизованные и большинство офицеров не видят перспектив в искусственно надуманном военном конфликте, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. "В украинской армии царят разброд и шатания. Принудительно мобилизованные всушники и большинство офицеров уже не видят перспектив в этом искусственно надуманном военном конфликте", - сказала Ковитиди. По ее словам, при этом у граждан Украины, потерявших своих близких, негатива к Владимиру Зеленскому намного больше нежели вопросов. "Мир на Украине для Зеленского смерти подобен", - сказала Ковитиди. Президент РФ Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250525/vsu-2018937366.html

https://ria.ru/20250525/plan-2018939986.html

россия

украина

республика крым

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россия, украина, республика крым, ольга ковитиди, владимир зеленский, дональд трамп, совет федерации рф