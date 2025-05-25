https://ria.ru/20250525/kelin-2018812916.html

Андрей Келин: британские дипломаты разучились говорить без ультиматумов

Андрей Келин: британские дипломаты разучились говорить без ультиматумов - РИА Новости, 25.05.2025

Андрей Келин: британские дипломаты разучились говорить без ультиматумов

Британские дипломаты разучились разговаривать с коллегами из других стран, не используя ультиматумы, считает посол России в Великобритании Андрей Келин. О... РИА Новости, 25.05.2025

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Британские дипломаты разучились разговаривать с коллегами из других стран, не используя ультиматумы, считает посол России в Великобритании Андрей Келин. О воинственности и безответственности сменяющих друг друга кабминов на Даунинг-стрит, "охоте на ведьм" через регистрацию иностранного влияния, усталости британского общества от украинского проекта и об общей исторической памяти о Второй мировой войне дипломат рассказал в интервью РИА Новости.– Великобритания вместе с Европой продолжает выдвигать России ультиматумы о безоговорочном прекращении огня на Украине. Чего этим добиваются в Лондоне, зная, что Москва не реагирует на ультиматумы?– Надо сказать, что за последние три года я здесь выслушал очень много ультиматумов, особенно в Форин-офисе. Складывается ощущение, что в Лондоне по-другому разучились разговаривать. И, должен сказать, что на это жалуются и некоторые другие послы в Лондоне. Именно на этот тон, который приобрела британская дипломатия. Если бы они все же научились, как это было раньше, говорить уважительно и слышать то, что им говорят, я думаю, что и наши двусторонние отношения были бы лучше, да и ситуация с безопасностью Европы изменилась бы к лучшему.– Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что на фоне переговоров в Стамбуле именно Британия во многом контролирует поведение Владимира Зеленского на международной арене. Также Лондон делает все более воинственные заявления в отношении России: 9 мая глава МИД посетил Львов, где выразил поддержку идее создания некого "специального трибунала" по Украине. На ваш взгляд, почему именно Лондон проявляет такую антироссийскую активность? Чем ему выгодно продолжение конфликта?– Британия контролирует Зеленского в составе известного трио, которое включает в себя также президента Франции и канцлера ФРГ. Контроль осуществляется путем поддержки всех "хотелок" Зеленского, защиты его от так называемых "сердитых" американцев. Тем самым укрепляют воинственное настроение Зеленского, создавая у него ощущение безнаказанности за то, что он делает. В последнее время такая безоглядная поддержка Украины стала определенным политическим козырем для британского правительства, у которого сейчас резко падают рейтинги. Других козырей, как говорит Трамп, у них на руках осталось очень мало.– Отличается ли в плане "воинственности" предыдущее правительство премьер-министра Бориса Джонсона от нынешнего правительства Кира Стармера?– Я бы не сказал. Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер проявляют примерно одинаковую воинственность и безответственность в оценке международной ситуации и последствий своих действий. Хотя за это время в Британии сменилось четыре премьера и четыре или пять министров иностранных дел, преемственность антироссийского курса и бессмысленной и безоглядной поддержки Украины сохраняется.– В начале мая местные СМИ сообщили, что власти Великобритании работают над обновлением плана действий 20-летней давности на случай нападения на страну другого государства. При этом нападающей страной СМИ называли Россию. Можно ли сказать, что такими сообщениями власти пытаются отвлечь граждан от внутренних проблем?– Такое алармистское сообщение действительно было. Это неудивительно, поскольку местные СМИ, даже самые уважаемые, сосредоточены на поисках российской угрозы. Бесконечные разговоры об этом ведутся каждый день. Что касается конкретно плана защиты государства в случае угрозы, то здесь нет ничего сенсационного. Регламенты такого рода существуют в Британии еще с середины ХХ века. Они есть и у многих других государств. В Великобритании эти планы не пересматривались достаточно давно. Судя по всему, власти решили морально обновить устаревший документ. Но это совершенно не обязательно означает, что, как подают в СМИ, над страной нависла угроза непосредственного удара, тем более со стороны России. Ну а сами вбросы делаются исходя из чисто конъюнктурных соображений. Тут есть желание вздуть патриотические чувства и как-то оправдать ухудшение качества жизни населения и стремление повысить оборонные расходы до 2,5% от ВВП. Впрочем, эти страшилки постепенно теряют свою популярность.– На днях в министерстве обороны Британии заявили о совместной с Германией разработке некого нового точного оружия, дальность действия которого составит 2 000 километров. В заявлении говорилось, что шаг направлен якобы на увеличение сдерживающей способности НАТО. Можно ли это расценить как обычный ход военно-технического развития, или же это враждебный жест в сторону России? Чревато ли это очередной гонкой ракетных вооружений?– Планы совместной разработки британо-германских ударных систем дальностью свыше 2 000 километров были озвучены во время двухсторонних консультаций в Берлине 15 мая. Это часть новой волны милитаризации Европы под предлогом угрозы со стороны России. Это еще один удар по режиму, который был установлен 30 лет назад Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот договор был разрушен американцами. Когда эти ракеты были запрещены, безопасность Европы в целом была на значительно более высоком уровне. Теперь, к сожалению, еще один удар будет нанесен европейцами.– Какова роль Британии в укреплении военно-морского потенциала Киева?– Британия занималась этим всегда, еще задолго до начала СВО. Таким образом Лондон пытается стреножить российский флот на Черном море, хотя соотношение сил в этом регионе значительно в нашу пользу. До начала СВО британцы передавали ракетные катера Украине. Передали также два минных тральщика. Речь шла о создании двух военно-морских баз на Азовском и Черном морях, в Николаеве и Мариуполе. Эти планы были опубликованы. Их серьезность не вызывает сомнения. Кроме того, после начала СВО Лондон продолжал снабжать Киев противокорабельными ракетами, помогал создавать флотилии безэкипажных катеров. И тот факт, что британских специалистов привлекали к планированию операций на Черном море украинскими силами, разошелся широко, в том числе в британской прессе. Кроме того, эта область сотрудничества обозначена как перспективная в известной бумаге о некоем столетнем партнерстве Британии и Украины.– Месяц назад стало известно о том, что Великобритания ужесточила правила для работающих на Россию. Насколько подобные решения вяжутся с правами человека, с учетом статуса Британии, как страны-основателя Совета Европы?– Пока к этим планам в Лондоне подходят осторожно. Однако мы видим потенциал для большого количества негативных последствий в случае, если действительно будет задействована эта схема. Механизм схемы регистрации иностранного влияния, который был разработан вслед за законом о национальной безопасности, предусматривает предъявление особо суровых требований ко всем, кто захочет взаимодействовать с Россией, с посольством и с другими российскими организациями – причем не обязательно только в политической сфере.Власти будут требовать письменно декларировать наличие связей с нашей страной. А в обстановке царящей здесь русофобии это равносильно своего рода "черной метке". Речь, по существу, идет о переиздании установок маккартизма времен холодной войны. Мы прогнозируем, что через какое-то время последует новый виток "охоты на ведьм". И здесь под ударом может оказаться любой, кто просто хотел бы поддержать конструктивные отношения с российскими партнерами даже без политической подоплеки. Это, без сомнения, будет сказываться на проживающих здесь россиянах. И, таким образом, речь идет о явной дискриминации наших граждан, а также русскоязычных соотечественников. Этот шаг категорически противоречит духу и букве основных международных актов о правах человека, включая декларацию прав человека 1948 года, а также и Европейскую конвенцию по правам человека, участницей которой Великобритания является со дня ее принятия. В параметрах работы этой схемы много неясного. Мы задали массу вопросов британским официальным инстанциям и рассчитываем получить на них ответы. При этом оставляем за собой право на ответные меры.– В Британии стремительно набирает популярность партия Reform UK. Недавно партия одержала победу на местных выборах и, согласно опросам, вполне может победить на следующих выборах в парламент. И как раз недавно сообщалось, что Reform намерена снять украинские флаги с подконтрольных ей муниципальных зданий. Как вы думаете, означает ли рост популярности партии усталость общества от украинской темы?– Хотел бы предостеречь от преждевременных выводов касательно партии "Реформа Соединенного Королевства". Действительно, здесь определенной сенсацией стало то, что "Реформа" сейчас лидирует в рейтингах. Однако до следующих парламентских выборов далеко. Они будут в 2029 году, и правительство лейбористов пока не видит никаких оснований для того, чтобы проводить внеочередные выборы. Это долгий срок, и британская политика в нынешнем ее состоянии непредсказуема. К тому же при действующей мажоритарной системе преимущество в рейтингах, то есть уровень поддержки населения далеко не всегда превращается в парламентские мандаты. Что касается символики, то "Реформа" хочет, чтобы все муниципальные здания, где они находятся у власти, украшал британский "Юнион Джек" или английский крест святого Георгия. Некоторые журналисты пытались уличить партию в пророссийских взглядах, но это не так. Она не имеет ни пророссийских, ни проукраинских взглядов. А что касается официальных зданий, то сейчас их украшают самые разнообразные флаги. Кстати, это и флаги ЛГБТ*, которые, надо сказать, здесь многие считают неуместными.Фактор усталости британского общества от украинской темы есть, хотя он и не преобладающий. Если где-то год назад мы говорили о том, что 80% британцев поддерживают действия своего правительства по Украине, то сейчас этот процент серьезно уменьшается. Я не хочу приводить конкретные цифры, они колеблются, но тенденция очевидна. Это сокращение поддержки со стороны населения. Все больше речь идет о том, что британцы устали от украинских беженцев и не хотят их содержать.– Ранее посольство заявляло, что продолжит добиваться от Лондона достоверных сведений о Сергее и Юлии Скрипаль, а также требовать доступа к ним. Есть ли какие-то новости по этому досье?– Прошло уже более семи лет после инцидента в Солсбери, но никаких достоверных сведений о судьбе Скрипалей от британской стороны мы до сих пор не получили. Скрывается информация о месте их нахождения, состоянии здоровья. Британцы говорят, что Скрипали имеют возможность обратиться в посольство, но воспользоваться этой возможностью не хотят. Мы со своей стороны не знаем, где они, нуждаются ли в помощи нашего государства, живы ли они вообще. Скрипали могли в прошлом году принять участие в расследовании гибели британки Дон Стерджес, но им не дали это сделать, насколько мы понимаем, под надуманным предлогом. Мы будем продолжать добиваться от Лондона достоверных сведений на этот счет, чтобы убедиться напрямую в отсутствии какого-либо принуждения. Мы также будем настаивать, чтобы британское правительство раскрыло факты о произошедшем в Солсбери. Это было очевидной провокацией, с которой началось стремительное ухудшение отношений между нашими странами.– После церемонии возложения венка к Советскому военному мемориалу в Лондоне 9 мая вы отметили заботу некоторых британцев о памятнике: его восстановили из обветшалого состояния к празднику Победы. На ваш взгляд, означают ли такие дружественные проявления возможность улучшения отношений между нашими странами в будущем?– Основная заслуга в восстановлении мемориала принадлежит местным общественникам. Мы ценим это неравнодушное отношение. Особенно пожилые британцы помнят о наших совместных действиях во время Второй мировой войны, о Северных конвоях, о том, что мы тогда были союзниками. И мы эту историческую память всячески стараемся здесь поддерживать и развивать.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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Варвара Скокшина

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