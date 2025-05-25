https://ria.ru/20250525/kadry-2018971117.html

Опубликованы новые кадры поездки Путина в Курскую область

Опубликованы новые кадры поездки Путина в Курскую область - РИА Новости, 25.05.2025

Опубликованы новые кадры поездки Путина в Курскую область

Новые кадры поездки президента РФ Владимира Путина в Курскую область опубликовал тележурналист "России 1" Павел Зарубин. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T14:32:00+03:00

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 мая - РИА Новости. Новые кадры поездки президента РФ Владимира Путина в Курскую область опубликовал тележурналист "России 1" Павел Зарубин. В объективы телевизионных камер попали кадры кортежа президента РФ, который передвигался по дорогам Курской области. Также были опубликованы кадры встречи главы государства с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, во время которой глава региона передал президенту несколько писем. Кроме того, тележурналист показал, как президент РФ спускался на строительном лифте во время посещения Курской АЭС-2 вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Путин 21 мая посетил Курскую область. В ходе рабочей поездки президент встретился с представителями добровольческих организаций. Состоялась также встреча главы государства с Хинштейном. В Курчатове Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2.

https://ria.ru/20250525/vertolet-2018957379.html

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Новые кадры поездки Владимира Путина в Курскую область Новые кадры поездки президента РФ Владимира Путина в Курскую область опубликовал тележурналист «России 1» Павел Зарубин. 2025-05-25T14:32 true PT1M05S

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Варвара Скокшина

политика, курская область, россия, курчатов, владимир путин, александр хинштейн, павел зарубин, курская аэс-2