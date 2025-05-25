https://ria.ru/20250525/es-2019002810.html

Пушков высказался о действиях евролибералов

Пушков высказался о действиях евролибералов - РИА Новости, 25.05.2025

Пушков высказался о действиях евролибералов

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что евролибералы сами провоцируют взрывные настроения в Европе. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T19:24:00+03:00

2025-05-25T19:24:00+03:00

2025-05-25T19:24:00+03:00

европа

северная африка

сша

алексей пушков

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совет федерации рф

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что евролибералы сами провоцируют взрывные настроения в Европе. "В "Файненшл таймс" встревожены ростом привлекательности "крайне правых" партий. Пусть еще подождут - они подлинного роста еще не видели. Когда леволибералы достанут всех окончательно, переселив треть Северной Африки и Среднего Востока в страны западной Европы, навязывая всем транссексуальные "ценности" и при этом занимаясь безудержной политической коррупцией, конструируя победу "своих" кандидатов на выборах, вот тогда они увидят взрыв поддержки оппозиционных партий", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению Пушкова, эти партии - не "крайне правые". Он считает, что это всего лишь удобный ярлык, с помощью которого леволибералы пытаются удержать подлинных, а не поддельных консерваторов в политическом "гетто". "По логике леволибералов, и Трамп - крайне правый, а уж Вэнс - тем более. По той простой причине, что он им в лицо говорит о них правду, которую они не хотят слышать", - добавил он. Сенатор отмечает, что среди рецептов кругов, стоящих за Financial Times, самый абсурдный - пожелание, чтобы Европа нашла себе "более убедительных лидеров". "Видимо, нынешние насколько неубедительны, что это всем бросается в глаза, даже их спонсорам. Но откуда новые-то возьмутся?? На леволиберальной почве ее может вырасти полноценное дерево, как в чахоточном бараке не появится вдруг богатырь. В США венцом леволиберальной мысли стала Камала Харрис, у которой мысли отсутствуют напрочь. В Западной Европе куда ни кинь, одни Макроны да Стармеры - в большинстве своем no names, которых тут же забудут, как только они потеряют свой пост", - говорится в сообщении. Пушков подчеркнул, что тревогу британской газеты понять можно: с такими лидерами можно не только власть, можно и саму Европу потерять.

https://ria.ru/20250209/pushkov-1998304046.html

https://ria.ru/20250521/kallas-2018350334.html

европа

северная африка

сша

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европа, северная африка, сша, алексей пушков, камала харрис, совет федерации рф, в мире