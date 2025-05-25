https://ria.ru/20250525/erdogan-2019011458.html

В правящей партии Турции надеются на избрание Эрдогана на новый срок

В правящей партии Турции надеются на избрание Эрдогана на новый срок - РИА Новости, 25.05.2025

В правящей партии Турции надеются на избрание Эрдогана на новый срок

Правящая в Турции Партия справедливости и развития (AKP) рассчитывает на избрание Реджепа Тайипа Эрдогана на новый президентский срок, заявил в воскресенье... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T21:00:00+03:00

2025-05-25T21:00:00+03:00

2025-05-25T21:00:00+03:00

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СТАМБУЛ, 25 мая - РИА Новости. Правящая в Турции Партия справедливости и развития (AKP) рассчитывает на избрание Реджепа Тайипа Эрдогана на новый президентский срок, заявил в воскресенье помощник председателя партии, глава комитета парламента страны по цифровым СМИ Хусейин Яйман. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил в четверг, что не думает о переизбрании на новый срок. Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, почему Турции необходима новая конституция, президент ответил, что правящая партия работает над проектом нового основного закона, так как стране не подходит конституция, составленная военными более 40 лет назад, необходим документ, написанный гражданскими. "Наша партия продолжает совершать тихие реформы под лидерством нашего президента. Даже не беспокойтесь: наш народ любит Реджепа Тайипа Эрдогана и на ближайших же выборах мы его вновь сделаем президентом. Обращаемся к президенту отсюда из Муглы - хотим, чтобы вы вновь были избраны президентом", - цитирует госагентство Anadolu заявление Яймана, выступавшего на партийном мероприятии в провинции Мугла. В аналогичном ключе высказался лидер состоящей в альянсе с AKP Партии националистического движения Девлет Бахчели, заявивший, что у Эрдогана нет права сойти с этого пути, турецкий народ в нем нуждается с учетом внутренней и глобальной обстановки. Досрочные президентские выборы в Турции могут состояться в ноябре 2027 года, кандидатом от правящего альянса будет вновь Эрдоган, говорил в марте Яйман. Сам Эрдоган ранее говорил, что в повестке правящей Партии справедливости и развития (AKP) нет досрочных выборов. Очередные президентские выборы должны состояться весной 2028 года. Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. Турецкий лидер призывал все политические силы активно участвовать в разработке проекта новой конституции. Кроме того, Эрдоган отмечал, что нынешняя конституция Турции была принята в 1982 году и уже не отвечает вызовам современности, несмотря на ряд внесенных поправок. Крупнейшая турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) ранее начала сбор подписей в поддержку досрочных выборов и освобождения из-под ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее заявил, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315. В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в ходе предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.

https://ria.ru/20241229/turtsiya-1992014036.html

https://ria.ru/20240313/erdogan-1932627737.html

https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, мугла (провинция), стамбул, реджеп тайип эрдоган, экрем имамоглу