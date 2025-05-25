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Фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с Трампом

Фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 25.05.2025

Фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с Трампом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, ЕС для достижения торговой сделки с США... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T23:43:00+03:00

2025-05-25T23:43:00+03:00

2025-05-25T23:43:00+03:00

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еврокомиссия

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, ЕС для достижения торговой сделки с США потребуется время до 9 июля. "Хороший телефонный разговор с президентом США… Европа готова продвигать переговоры быстро и решительно. Для достижения хорошей сделки нам потребуется время до 9 июля", - написала фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт