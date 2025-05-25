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Фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 25.05.2025
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23:43 25.05.2025
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Фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с Трампом
Фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 25.05.2025
Фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с Трампом
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, ЕС для достижения торговой сделки с США... РИА Новости, 25.05.2025
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2025-05-25T23:43:00+03:00
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урсула фон дер ляйен
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, ЕС для достижения торговой сделки с США потребуется время до 9 июля. "Хороший телефонный разговор с президентом США… Европа готова продвигать переговоры быстро и решительно. Для достижения хорошей сделки нам потребуется время до 9 июля", - написала фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.
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в мире, сша, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт
Фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с Трампом

Глава ЕК рассказала о разговоре с Трампом: на сделку с США нужно время до 9 июля

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, ЕС для достижения торговой сделки с США потребуется время до 9 июля.
«
"Хороший телефонный разговор с президентом СШАЕвропа готова продвигать переговоры быстро и решительно. Для достижения хорошей сделки нам потребуется время до 9 июля", - написала фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х.
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.
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В миреСШАЕвропаУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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