Россия и Белоруссия обсуждают совместную работу над самолетом Checkmate
Пантус: Белоруссия и Россия прорабатывают проект производства самолета Checkmate
© ИнфографикаРоссийский истребитель пятого поколения Checkmate
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Российский истребитель пятого поколения Checkmate. Архивное фото
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МИНСК, 25 мая - РИА Новости. Белоруссия и Россия прорабатывают проект сотрудничества в сфере производства самолета Checkmate, заявил глава Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус.
В среду генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил РИА Новости, что Россия предложит Белоруссии совместно производить легкий тактический самолет Checkmate, беспилотники, бронетехнику, средства ПВО.
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"В области авиастроения сегодня мы с Российской Федерацией работаем очень плотно и постоянно расширяем это сотрудничество. Уже много было сказано про совместную работу по проекту "Освей" (производство двухмоторного 19-местного самолета - ред.), эта работа продолжается. На сегодняшний момент мы обсуждаем и другие направления совместно с "Рособоронэкспортом" и ОАК, в том числе прорабатывается и этот проект (производство самолета Checkmate - ред.)", - сказал Пантус в эфире телеканала "Беларусь 1".
В среду Госкомвоенпром сообщил, что Пантус обсудил в Минске с заместителем генерального директора ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Александром Бобрышевым изготовление белорусскими организациями авиационных узлов и агрегатов для различных типов самолетов, а также новые направления двустороннего взаимодействия. На следующий день Пантус провел переговоры с заместителем генерального директора АО "Рособоронэкспорт" Владимиром Гончаровым.
Легкий тактический самолет Checkmate (Су-75) пятого поколения разработки "Сухого" был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация модели истребителя состоялась в том же году на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Михеев ранее сообщал, что Checkmate может стать платформой для совместной разработки нового самолета с партнерами из других стран.
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