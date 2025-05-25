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Россия и Белоруссия обсуждают совместную работу над самолетом Checkmate - РИА Новости, 25.05.2025
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23:04 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/checkmate-2019020796.html
Россия и Белоруссия обсуждают совместную работу над самолетом Checkmate
Россия и Белоруссия обсуждают совместную работу над самолетом Checkmate - РИА Новости, 25.05.2025
Россия и Белоруссия обсуждают совместную работу над самолетом Checkmate
Белоруссия и Россия прорабатывают проект сотрудничества в сфере производства самолета Checkmate, заявил глава Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T23:04:00+03:00
2025-05-25T23:04:00+03:00
технологии
россия
белоруссия
минск
александр михеев
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
рособоронэкспорт
checkmate
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МИНСК, 25 мая - РИА Новости. Белоруссия и Россия прорабатывают проект сотрудничества в сфере производства самолета Checkmate, заявил глава Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус. В среду генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил РИА Новости, что Россия предложит Белоруссии совместно производить легкий тактический самолет Checkmate, беспилотники, бронетехнику, средства ПВО. "В области авиастроения сегодня мы с Российской Федерацией работаем очень плотно и постоянно расширяем это сотрудничество. Уже много было сказано про совместную работу по проекту "Освей" (производство двухмоторного 19-местного самолета - ред.), эта работа продолжается. На сегодняшний момент мы обсуждаем и другие направления совместно с "Рособоронэкспортом" и ОАК, в том числе прорабатывается и этот проект (производство самолета Checkmate - ред.)", - сказал Пантус в эфире телеканала "Беларусь 1". В среду Госкомвоенпром сообщил, что Пантус обсудил в Минске с заместителем генерального директора ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Александром Бобрышевым изготовление белорусскими организациями авиационных узлов и агрегатов для различных типов самолетов, а также новые направления двустороннего взаимодействия. На следующий день Пантус провел переговоры с заместителем генерального директора АО "Рособоронэкспорт" Владимиром Гончаровым. Легкий тактический самолет Checkmate (Су-75) пятого поколения разработки "Сухого" был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация модели истребителя состоялась в том же году на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Михеев ранее сообщал, что Checkmate может стать платформой для совместной разработки нового самолета с партнерами из других стран.
https://ria.ru/20250221/rosoboroneksport-2000682406.html
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технологии, россия, белоруссия, минск, александр михеев, объединенная авиастроительная корпорация (оак), рособоронэкспорт, checkmate
Технологии, Россия, Белоруссия, Минск, Александр Михеев, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Рособоронэкспорт, Checkmate
Россия и Белоруссия обсуждают совместную работу над самолетом Checkmate

Пантус: Белоруссия и Россия прорабатывают проект производства самолета Checkmate

© ИнфографикаРоссийский истребитель пятого поколения Checkmate
Российский истребитель пятого поколения Checkmate
© Инфографика
Российский истребитель пятого поколения Checkmate. Архивное фото
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МИНСК, 25 мая - РИА Новости. Белоруссия и Россия прорабатывают проект сотрудничества в сфере производства самолета Checkmate, заявил глава Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус.
В среду генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил РИА Новости, что Россия предложит Белоруссии совместно производить легкий тактический самолет Checkmate, беспилотники, бронетехнику, средства ПВО.
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"В области авиастроения сегодня мы с Российской Федерацией работаем очень плотно и постоянно расширяем это сотрудничество. Уже много было сказано про совместную работу по проекту "Освей" (производство двухмоторного 19-местного самолета - ред.), эта работа продолжается. На сегодняшний момент мы обсуждаем и другие направления совместно с "Рособоронэкспортом" и ОАК, в том числе прорабатывается и этот проект (производство самолета Checkmate - ред.)", - сказал Пантус в эфире телеканала "Беларусь 1".
В среду Госкомвоенпром сообщил, что Пантус обсудил в Минске с заместителем генерального директора ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Александром Бобрышевым изготовление белорусскими организациями авиационных узлов и агрегатов для различных типов самолетов, а также новые направления двустороннего взаимодействия. На следующий день Пантус провел переговоры с заместителем генерального директора АО "Рособоронэкспорт" Владимиром Гончаровым.
Легкий тактический самолет Checkmate (Су-75) пятого поколения разработки "Сухого" был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация модели истребителя состоялась в том же году на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Михеев ранее сообщал, что Checkmate может стать платформой для совместной разработки нового самолета с партнерами из других стран.
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