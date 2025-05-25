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Тори могут снять с поста своего лидера к ноябрю, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2025
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14:57 25.05.2025 (обновлено: 14:58 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/britaniya-2018973310.html
Тори могут снять с поста своего лидера к ноябрю, пишут СМИ
Тори могут снять с поста своего лидера к ноябрю, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2025
Тори могут снять с поста своего лидера к ноябрю, пишут СМИ
Консервативная партия Великобритании (тори) может снять Кеми Баденок с поста лидера к ноябрю из-за падения популярности и потери муниципальных депутатских мест, РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T14:57:00+03:00
2025-05-25T14:58:00+03:00
в мире
технологии
великобритания
кеми баденок
борис джонсон
sun
лейбористская партия великобритании
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Консервативная партия Великобритании (тори) может снять Кеми Баденок с поста лидера к ноябрю из-за падения популярности и потери муниципальных депутатских мест, пишет издание Express со ссылкой на неназванные источники. Ранее газета Sun сообщила, что некоторые тори прорабатывают план возвращения в политику экс-премьера королевства Бориса Джонсона. По данным газеты, причиной тому стали низкие рейтинги консерваторов, а также рост популярности другой правой партии Reform UK. "Лидеру консерваторов Кеми Баденок "неизбежно" будет брошен вызов в качестве главы в ноябре, когда депутаты-консерваторы, скорее всего, попытаются отстранить ее (от должности - ред.)", - говорится в статье. В то же время, по словам источников, в качестве замены Баденок на посту рассматриваются три основных кандидата - экс-премьер Борис Джонсон, теневой министр юстиции Роберт Дженрик и теневой министр образования Лора Тротт. В среду опрос, проведенный компанией YouGov для телеканала Sky News и газеты Times, показал, что поддержка Reform UK достигла рекордного уровня в 29%, она опережает традиционные парламентские партии и укрепляет позиции. Аналитический портал Election Maps UK подсчитал, что, согласно результатам опроса, Reform UK получила бы 309 мест в парламенте, не добрав всего 16 мест до абсолютного большинства. На данный момент у партии всего пять мест. Лейбористы получили бы 137 мест, либералы - 89 мест, консерваторы - всего 27 мест. Джонсон 7 июля 2022 года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, 6 сентября того же года он ушел в отставку.
https://ria.ru/20250515/britaniya-2016942786.html
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в мире, технологии, великобритания, кеми баденок, борис джонсон, sun, лейбористская партия великобритании
В мире, Технологии, Великобритания, Кеми Баденок, Борис Джонсон, Sun, Лейбористская партия Великобритании
Тори могут снять с поста своего лидера к ноябрю, пишут СМИ

Express: консерваторы могут снять Баденок с поста лидера к ноябрю

© AP Photo / Aaron ChownКеми Баденок
Кеми Баденок - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Aaron Chown
Кеми Баденок. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Консервативная партия Великобритании (тори) может снять Кеми Баденок с поста лидера к ноябрю из-за падения популярности и потери муниципальных депутатских мест, пишет издание Express со ссылкой на неназванные источники.
Ранее газета Sun сообщила, что некоторые тори прорабатывают план возвращения в политику экс-премьера королевства Бориса Джонсона. По данным газеты, причиной тому стали низкие рейтинги консерваторов, а также рост популярности другой правой партии Reform UK.
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"Лидеру консерваторов Кеми Баденок "неизбежно" будет брошен вызов в качестве главы в ноябре, когда депутаты-консерваторы, скорее всего, попытаются отстранить ее (от должности - ред.)", - говорится в статье.
В то же время, по словам источников, в качестве замены Баденок на посту рассматриваются три основных кандидата - экс-премьер Борис Джонсон, теневой министр юстиции Роберт Дженрик и теневой министр образования Лора Тротт.
В среду опрос, проведенный компанией YouGov для телеканала Sky News и газеты Times, показал, что поддержка Reform UK достигла рекордного уровня в 29%, она опережает традиционные парламентские партии и укрепляет позиции. Аналитический портал Election Maps UK подсчитал, что, согласно результатам опроса, Reform UK получила бы 309 мест в парламенте, не добрав всего 16 мест до абсолютного большинства. На данный момент у партии всего пять мест. Лейбористы получили бы 137 мест, либералы - 89 мест, консерваторы - всего 27 мест.
Джонсон 7 июля 2022 года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, 6 сентября того же года он ушел в отставку.
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