Тори могут снять с поста своего лидера к ноябрю, пишут СМИ
Express: консерваторы могут снять Баденок с поста лидера к ноябрю
© AP Photo / Aaron ChownКеми Баденок
© AP Photo / Aaron Chown
Кеми Баденок. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Консервативная партия Великобритании (тори) может снять Кеми Баденок с поста лидера к ноябрю из-за падения популярности и потери муниципальных депутатских мест, пишет издание Express со ссылкой на неназванные источники.
Ранее газета Sun сообщила, что некоторые тори прорабатывают план возвращения в политику экс-премьера королевства Бориса Джонсона. По данным газеты, причиной тому стали низкие рейтинги консерваторов, а также рост популярности другой правой партии Reform UK.
"Лидеру консерваторов Кеми Баденок "неизбежно" будет брошен вызов в качестве главы в ноябре, когда депутаты-консерваторы, скорее всего, попытаются отстранить ее (от должности - ред.)", - говорится в статье.
В то же время, по словам источников, в качестве замены Баденок на посту рассматриваются три основных кандидата - экс-премьер Борис Джонсон, теневой министр юстиции Роберт Дженрик и теневой министр образования Лора Тротт.
В среду опрос, проведенный компанией YouGov для телеканала Sky News и газеты Times, показал, что поддержка Reform UK достигла рекордного уровня в 29%, она опережает традиционные парламентские партии и укрепляет позиции. Аналитический портал Election Maps UK подсчитал, что, согласно результатам опроса, Reform UK получила бы 309 мест в парламенте, не добрав всего 16 мест до абсолютного большинства. На данный момент у партии всего пять мест. Лейбористы получили бы 137 мест, либералы - 89 мест, консерваторы - всего 27 мест.
Джонсон 7 июля 2022 года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, 6 сентября того же года он ушел в отставку.