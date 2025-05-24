Зеленский попал в патовую ситуацию, заявила Ковитиди
Ковитиди: Зеленский загнал себя в угол и может пойти на любые провокации
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский попал в патовую ситуацию, поэтому может пойти на любые провокации, лишь бы затянуть или сорвать переговорный процесс, выразила мнение в беседе с РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
Ранее в МИД со ссылкой на данные российского Минобороны напомнили, что со вторника по пятницу зафиксировано кратное увеличение атак: 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию РФ вне зоны СВО. В итоге, есть погибшие и раненые.
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"Зеленский - политический, финансовый и духовный банкрот с огромными долгами и неисполненными обязательствами. Кредиторы Зеленского требуют возврат вложенных средств, ситуация у него патовая: за полученные миллиарды на разжигание военного конфликта с Россией с него однозначно спросят, поэтому сейчас необходимо быть очень внимательными, ведь загнавший себя в угол Зеленский в отчаянии и может идти на любые провокации, лишь бы затянуть или сорвать переговорный процесс", - сказала агентству Ковитиди.
Состоявшиеся 16 мая переговоры России и Украины в Стамбуле продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Президент РФ Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также российский президент заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Трамп, в свою очередь, после разговора сказал, что не вводит новые санкции против Российской Федерации, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.