Пушкинский музей представит выставку импрессионистов в Сибири
Пушкинский музей представит выставку импрессионистов в Сибири в 2026 году
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Интермузей"Директор ГМИИ имени Пушкина Ольга Галактионова
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Интермузей"
Директор ГМИИ имени Пушкина Ольга Галактионова
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пушкинский музей представит выставку импрессионистов в городах Сибири в 2026 году, сообщили в пресс-службе фестиваля "Интермузей".
"Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представит в Сибири годовой выставочный проект "Импрессионизм: до и после". Проект стартует в декабре 2025 года в Омске - культурной столице России 2026 года - и охватит Новосибирск, Кемерово, Абакан, Красноярск и Иркутск", - говорится в сообщении.
Экспозиция состоит из разделов, раскрывающих творчество живописцев Франции XIX столетия. В музее отметили, что выставка даст зрителям возможность проследить процесс живописной революции, которая обновила мировое искусство.
"Выставочный проект такого объема и такой географии будет впервые показан в России. Он наглядно демонстрирует, что музейное сообщество разворачивается к регионам, не аккумулируя большие проекты исключительно в Москве и Санкт-Петербурге. Наша выставка побывает в Омске, Новосибирске, Кемерове, Абакане, Красноярске и Иркутске. И в каждом городе выставка задержится на два месяца", - сказала директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Ольга Галактионова на полях фестиваля "Интермузей", ее слова приводит пресс-служба.
Уточняется, что на выставке будут показаны полотна Клода Моне, Поля Сезанна, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро, а также работы художников первой половины ХХ века, таких как Анри Матисс, Альбер Марке, Диего Ривера, Фернан Леже и Андре Массон.
Международный музейный фестиваль "Интермузей" проходит с 21 по 24 мая.