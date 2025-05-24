https://ria.ru/20250524/vystavka-2018840597.html

Пушкинский музей представит выставку импрессионистов в Сибири

Пушкинский музей представит выставку импрессионистов в Сибири - РИА Новости, 24.05.2025

Пушкинский музей представит выставку импрессионистов в Сибири

Пушкинский музей представит выставку импрессионистов в городах Сибири в 2026 году, сообщили в пресс-службе фестиваля "Интермузей". РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T13:26:00+03:00

2025-05-24T13:26:00+03:00

2025-05-24T13:26:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пушкинский музей представит выставку импрессионистов в городах Сибири в 2026 году, сообщили в пресс-службе фестиваля "Интермузей". "Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представит в Сибири годовой выставочный проект "Импрессионизм: до и после". Проект стартует в декабре 2025 года в Омске - культурной столице России 2026 года - и охватит Новосибирск, Кемерово, Абакан, Красноярск и Иркутск", - говорится в сообщении. Экспозиция состоит из разделов, раскрывающих творчество живописцев Франции XIX столетия. В музее отметили, что выставка даст зрителям возможность проследить процесс живописной революции, которая обновила мировое искусство. "Выставочный проект такого объема и такой географии будет впервые показан в России. Он наглядно демонстрирует, что музейное сообщество разворачивается к регионам, не аккумулируя большие проекты исключительно в Москве и Санкт-Петербурге. Наша выставка побывает в Омске, Новосибирске, Кемерове, Абакане, Красноярске и Иркутске. И в каждом городе выставка задержится на два месяца", - сказала директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Ольга Галактионова на полях фестиваля "Интермузей", ее слова приводит пресс-служба. Уточняется, что на выставке будут показаны полотна Клода Моне, Поля Сезанна, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро, а также работы художников первой половины ХХ века, таких как Анри Матисс, Альбер Марке, Диего Ривера, Фернан Леже и Андре Массон. Международный музейный фестиваль "Интермузей" проходит с 21 по 24 мая.

https://ria.ru/20250522/ayvazrovskiy-2018479611.html

https://ria.ru/20250523/goslitmuzey-2018743904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

омск, россия, новосибирск, клод моне, поль сезанн, анри матисс, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина