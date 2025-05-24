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Пушкинский музей представит выставку импрессионистов в Сибири - РИА Новости, 24.05.2025
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13:26 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/vystavka-2018840597.html
Пушкинский музей представит выставку импрессионистов в Сибири
Пушкинский музей представит выставку импрессионистов в Сибири - РИА Новости, 24.05.2025
Пушкинский музей представит выставку импрессионистов в Сибири
Пушкинский музей представит выставку импрессионистов в городах Сибири в 2026 году, сообщили в пресс-службе фестиваля "Интермузей". РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T13:26:00+03:00
2025-05-24T13:26:00+03:00
музейные маршруты россии
омск
россия
новосибирск
клод моне
поль сезанн
анри матисс
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пушкинский музей представит выставку импрессионистов в городах Сибири в 2026 году, сообщили в пресс-службе фестиваля "Интермузей". "Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представит в Сибири годовой выставочный проект "Импрессионизм: до и после". Проект стартует в декабре 2025 года в Омске - культурной столице России 2026 года - и охватит Новосибирск, Кемерово, Абакан, Красноярск и Иркутск", - говорится в сообщении. Экспозиция состоит из разделов, раскрывающих творчество живописцев Франции XIX столетия. В музее отметили, что выставка даст зрителям возможность проследить процесс живописной революции, которая обновила мировое искусство. "Выставочный проект такого объема и такой географии будет впервые показан в России. Он наглядно демонстрирует, что музейное сообщество разворачивается к регионам, не аккумулируя большие проекты исключительно в Москве и Санкт-Петербурге. Наша выставка побывает в Омске, Новосибирске, Кемерове, Абакане, Красноярске и Иркутске. И в каждом городе выставка задержится на два месяца", - сказала директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Ольга Галактионова на полях фестиваля "Интермузей", ее слова приводит пресс-служба. Уточняется, что на выставке будут показаны полотна Клода Моне, Поля Сезанна, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро, а также работы художников первой половины ХХ века, таких как Анри Матисс, Альбер Марке, Диего Ривера, Фернан Леже и Андре Массон. Международный музейный фестиваль "Интермузей" проходит с 21 по 24 мая.
https://ria.ru/20250522/ayvazrovskiy-2018479611.html
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омск, россия, новосибирск, клод моне, поль сезанн, анри матисс, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
Музейные маршруты России, Омск, Россия, Новосибирск, Клод Моне, Поль Сезанн, Анри Матисс, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Пушкинский музей представит выставку импрессионистов в Сибири

Пушкинский музей представит выставку импрессионистов в Сибири в 2026 году

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Интермузей"Директор ГМИИ имени Пушкина Ольга Галактионова
Директор ГМИИ имени Пушкина Ольга Галактионова - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Интермузей"
Директор ГМИИ имени Пушкина Ольга Галактионова
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пушкинский музей представит выставку импрессионистов в городах Сибири в 2026 году, сообщили в пресс-службе фестиваля "Интермузей".
"Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представит в Сибири годовой выставочный проект "Импрессионизм: до и после". Проект стартует в декабре 2025 года в Омске - культурной столице России 2026 года - и охватит Новосибирск, Кемерово, Абакан, Красноярск и Иркутск", - говорится в сообщении.
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Экспозиция состоит из разделов, раскрывающих творчество живописцев Франции XIX столетия. В музее отметили, что выставка даст зрителям возможность проследить процесс живописной революции, которая обновила мировое искусство.
"Выставочный проект такого объема и такой географии будет впервые показан в России. Он наглядно демонстрирует, что музейное сообщество разворачивается к регионам, не аккумулируя большие проекты исключительно в Москве и Санкт-Петербурге. Наша выставка побывает в Омске, Новосибирске, Кемерове, Абакане, Красноярске и Иркутске. И в каждом городе выставка задержится на два месяца", - сказала директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Ольга Галактионова на полях фестиваля "Интермузей", ее слова приводит пресс-служба.
Уточняется, что на выставке будут показаны полотна Клода Моне, Поля Сезанна, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро, а также работы художников первой половины ХХ века, таких как Анри Матисс, Альбер Марке, Диего Ривера, Фернан Леже и Андре Массон.
Международный музейный фестиваль "Интермузей" проходит с 21 по 24 мая.
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Музейные маршруты РоссииОмскРоссияНовосибирскКлод МонеПоль СезаннАнри МатиссГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
 
 
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