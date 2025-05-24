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Фальков рассказал о новом подходе к распределению бюджетных мест в вузах - РИА Новости, 24.05.2025
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16:56 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/vuzy-2018872576.html
Фальков рассказал о новом подходе к распределению бюджетных мест в вузах
Фальков рассказал о новом подходе к распределению бюджетных мест в вузах - РИА Новости, 24.05.2025
Фальков рассказал о новом подходе к распределению бюджетных мест в вузах
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о новом подходе распределения бюджетных мест в вузах страны: часть из них будут выделять по конкурсу, другую - по РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:56:00+03:00
2025-05-24T16:56:00+03:00
общество
россия
томск
валерий фальков
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о новом подходе распределения бюджетных мест в вузах страны: часть из них будут выделять по конкурсу, другую - по госзаданию, исходя из кадровой потребности в стране. Министр принял участие в пленарном заседании X Всероссийского форума молодых ученых и предпринимателей U-NOVUS в Томске. "Иной подход к распределению бюджетных мест. Предполагается, что часть бюджетных мест можно будет продолжать распределять между вузами по конкурсу (что позволит сохранить конкурентоспособность университетов), а другую часть – по госзаданию (исходя из экономической специфики конкретного региона и общей кадровой потребности в стране)", - сказал министр, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале Минобрнауки РФ. Фальков также напомнил о выделении единого ядра в образовательных программах соответствующих областей. Оно позволит обеспечить общее образовательное пространство внутри страны, а также создаст новые возможности для студенческой мобильности и снизит "бумажную" нагрузку на преподавателей.
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общество, россия, томск, валерий фальков
Общество, Россия, Томск, Валерий Фальков
Фальков рассказал о новом подходе к распределению бюджетных мест в вузах

Фальков заявил, что часть бюджетных мест в вузах будут распределять по конкурсу

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАбитуриенты возле Российского государственного гуманитарного университета
Абитуриенты возле Российского государственного гуманитарного университета - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Абитуриенты возле Российского государственного гуманитарного университета. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о новом подходе распределения бюджетных мест в вузах страны: часть из них будут выделять по конкурсу, другую - по госзаданию, исходя из кадровой потребности в стране.
Министр принял участие в пленарном заседании X Всероссийского форума молодых ученых и предпринимателей U-NOVUS в Томске.
«
"Иной подход к распределению бюджетных мест. Предполагается, что часть бюджетных мест можно будет продолжать распределять между вузами по конкурсу (что позволит сохранить конкурентоспособность университетов), а другую часть – по госзаданию (исходя из экономической специфики конкретного региона и общей кадровой потребности в стране)", - сказал министр, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале Минобрнауки РФ.
Фальков также напомнил о выделении единого ядра в образовательных программах соответствующих областей. Оно позволит обеспечить общее образовательное пространство внутри страны, а также создаст новые возможности для студенческой мобильности и снизит "бумажную" нагрузку на преподавателей.
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Вчера, 15:02
 
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