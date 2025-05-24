https://ria.ru/20250524/ukraine-2018485306.html

"Не так посмотрела — завели дело о госизмене". До чего дошли в Киеве

"Не так посмотрела — завели дело о госизмене". До чего дошли в Киеве - РИА Новости, 24.05.2025

"Не так посмотрела — завели дело о госизмене". До чего дошли в Киеве

"Неправильное" выражение лица обернулось для популярного украинского блогера Анны Алхим тремя уголовными статьями, включая "госизмену". Поводом послужила... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Захар Андреев. "Неправильное" выражение лица обернулось для популярного украинского блогера Анны Алхим тремя уголовными статьями, включая "госизмену". Поводом послужила эмоциональная реакция женщины на просьбу спеть на "мове". Истинная же причина преследования, по мнению сетевых комментаторов, роднит происходящее с известными событиями в нацистской Германии."Не останется никого"Анна Алхим (настоящая фамилия — Алхимова) — из Днепропетровска, ведет блог в жанре лайфстайл, 254 тысячи подписчиков. Успешно зарабатывает на рекламе. При этом принципиально использует русский. Говорит на нем сама или, например, публикует видео о том, как слушает в машине песни на языке "агрессора". Чем давно раздражает националистов — те ищут повод приструнить своенравного инфлюенсера.В 2023-м она в качестве волонтера посетила раненых украинских военных, упомянув об этом в блоге. Спустя некоторое время Киев обвинил Россию в ударе по днепропетровскому лечебному учреждению. В соцсетях поднялась волна ненависти к Алхим — ее обвинили в том, что это якобы она навела ракету своими публикациями.Второй эпизод случился после взрыва рядом с киевским онкоцентром "Охматдет". Сразу несколько украинских блогеров тогда призвали "прекращать войну любым способом". Алхим не осталась в стороне и раскритиковала радикалов."Ваше "не пробачимо", "переможемо" ("не простим", "победим". — Прим. ред.) — это все так *** (утомило), думаю, не одну меня. "Переможемо" — это когда? Это когда вы *** (украдете) уже кучу денег, когда уже ничего не останется от страны, не останется людей, детей, военных, никого не останется, тогда вы "не пробачите", — заявила она.Последней каплей для националистов стала видеозапись с крестин, в которых участвовала блогер. Ведущий предложил ей спеть песню на украинском. Алхим закатила глаза и что-то пробормотала в сторону. Активисты отреагировали незамедлительно.Вышиванка не помоглаВоеннослужащий Александр Терен Будько обратился в СБУ и офис генпрокурора с просьбой расследовать "коллаборационную деятельность" инфлюенсера. Народный депутат Наталья Пипа организовала сбор подписей в Верховной раде под заявлением в СБУ с тем же содержанием. Еще одна жалоба поступила от коллеги по блогерскому цеху Елены Мандзюк.В результате силовые органы возбудили против Алхим уголовные дела за разжигание национальной розни и госизмену. Основание для последней статьи — та самая история с госпиталем для раненых.Комментируя обвинения, Алхим подчеркнула, что считает себя патриоткой, доказательством чему являются татуировки в виде украинского флага и узора с вышиванки. Пророссийские взгляды отрицает. А украинскую песню на крестинах, по ее словам, она все же исполнила, но эту видеозапись уже никому не показали.Обвинения в нарушении языкового закона и предательство родины, совершенное Алхим посредством выражения лица, вызвали критику со стороны той части украинских националистов, которые по-прежнему предпочитают использовать русский язык. По их версии, истинные причины возмущения активистов банальны — перераспределение денежных потоков.Окончательное решение вопроса"Алхим, которая думает, что можно ездить на "бентли" и не привлечь внимание силовиков, чьи дети тоже хотят ездить на "бентли", глубоко заблуждается, полагая, что ее болтовня не представляет угрозы национальным интересам. А лохам в деталях объяснят, почему это так", — иронизирует в блоге киевский политолог Юрий Романенко.Он сравнил преследования русскоязычных по абсурдным поводам ни много ни мало со знаменитой Хрустальной ночью — массовыми еврейскими погромами в Германии осенью 1938-го. И напомнил: историки считают, что посредством этой акции нацистская верхушка хотела выдавить евреев из страны, забрав их активы. Гитлеру требовались средства, чтобы справиться с бюджетным кризисом. Заодно таким образом энергия наиболее активной части общества была канализирована в агрессию против "иных".Преследование Алхим — не единственный случай перераспределения потоков под прикрытием борьбы за "мову", добавил Романенко. И привел пример вполне русскоязычных медиаменеджеров, которые внезапно стали истовыми борцами за чистоту украинского языка только потому, что их аппаратные конкуренты ранее специализировались на русскоязычном контенте.По словам политолога, создавать политический капитал на защите "мовы" очень удобно, поскольку это не требует никаких затрат. Многие политики в Киеве этим пользуются. Запретов на русский язык все больше. Недавно добрались до школьных перемен."Украинский должен звучать не только на уроках, но и на переменах, на родительских собраниях, в библиотеке, спортзале и бомбоубежище. Он должен быть везде", — заявил в апреле уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. В школах ввели соответствующие проверки.Русскому языку на Украине учатся лишь 345 детей, тогда как еще в 2021-2022 годах таких было около ста тысяч, утверждает "омбудсмен". Но даже этот "недочет" окончательно исправят уже со следующего учебного года и русский в стране перестанут изучать вовсе, отчитался недавно Кремень.Именно благодаря таким действиям языковой вопрос из надуманного превратили в реальную проблему, пишет Романенко. "Это же не Путин заставляет принимать этот бред, а все сами", — сетует он.Новости работают на РоссиюЧем бы ни был обусловлен языковой радикализм, он увеличивает число сторонников России среди граждан Украины — как нынешних, так и бывших. Об этом, в частности, свидетельствует рассказ 61-летней проукраинской жительницы Мариуполя, который приводит "Страна.ua". Она с сожалением отметила, что в городе усиливаются пророссийские настроения — даже среди тех, кто недавно поддерживал Киев.И пояснила: "Очень сильное воздействие оказывают новости с Украины. Особенно о русском языке, когда кто-то за него собирается бить или запрещать. Это укрепляет настроения против Украины и лояльность российскому режиму. Накладывается это все на пересказы историй с мариупольцами, которые жили на Западной Украине. Тут целые легенды ходят, как их там притесняли за русский язык".Ранее стало известно, что, несмотря на военный конфликт и колоссальное давление со стороны как активистов, так и силовиков, темпы украинизации в стране существенно замедлились. Как сообщал Кремень, доля участников образовательного процесса, которые считают украинский родным, снизилась на 17 процентов среди учащихся, на 11 — родителей и восемь — учителей. Кроме того, ученики все меньше используют украинский язык в интернете. Уголовные дела не только за русскую речь, но и за "неправильный" взгляд вряд ли изменят эту динамику.

https://ria.ru/20241225/ukraina-1991052314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, служба безопасности украины, страна.ua, верховная рада украины, украинский язык