Суд отклонил запрос Дурова на выезд из Франции
Суд во Франции не разрешил Дурову поехать в Норвегию
© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Суд во Франции снова отклонил запрос находящегося под следствием основателя мессенджера Telegram Павла Дурова на выезд за пределы страны, он собирался отправиться в Осло для участия в форуме американской НКО Human Rights Foundation (HRF), председателем которой является Юлия Навальная*, сообщает сама организация.
Дуров 20 мая написал в соцсети X, что HRF пригласила его выступить на форуме Oslo Freedom Forum, который пройдет в столице Норвегии на следующей неделе. Основатель Telegram заявил, что постарается принять участие.
"Французский суд отклонил запрос основателя Telegram Павла Дурова на поездку в Норвегию для выступления на Oslo Freedom Forum в понедельник 26 мая", - говорится в публикации HRF.
Согласно сообщению, Дуров хотел произнести речь о свободе слова, массовой слежке и цифровых правах. Как отмечается, основатель мессенджера теперь вынужден будет выступить перед участниками форума только по видеосвязи. Выступление запланировано на 27 мая.
Human Rights Foundation (HRF) - некоммерческая правозащитная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, была основана в 2005 году. В июле 2024 года ее председателем была избрана Юлия Навальная*.
Ранее на этой неделе в прокуратуре Парижа сообщили РИА Новости, что Дуров по-прежнему не может покидать территорию Франции без разрешения следствия, независимо от запрошенного места назначения. Там также отметили, что Дуров ранее подал прошение о частичном снятии судебного контроля для поездки в США, в чем ему было отказано. В прокуратуре напомнили, что ранее Дуров воспользовался частичным снятием судебного надзора, что позволило ему совершить поездку в Дубай в период с 15 марта по 7 апреля.
В середине мая Дуров сообщал, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии накануне президентских выборов, но Дуров ответил отказом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на это, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя Telegram для управления выборами в Румынии.
Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции. Он также обязан дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.
* Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов.