https://ria.ru/20250524/sud-2018845323.html

Суд отклонил запрос Дурова на выезд из Франции

Суд отклонил запрос Дурова на выезд из Франции - РИА Новости, 24.05.2025

Суд отклонил запрос Дурова на выезд из Франции

Суд во Франции снова отклонил запрос находящегося под следствием основателя мессенджера Telegram Павла Дурова на выезд за пределы страны, он собирался... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T14:13:00+03:00

2025-05-24T14:13:00+03:00

2025-05-24T14:13:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Суд во Франции снова отклонил запрос находящегося под следствием основателя мессенджера Telegram Павла Дурова на выезд за пределы страны, он собирался отправиться в Осло для участия в форуме американской НКО Human Rights Foundation (HRF), председателем которой является Юлия Навальная*, сообщает сама организация. Дуров 20 мая написал в соцсети X, что HRF пригласила его выступить на форуме Oslo Freedom Forum, который пройдет в столице Норвегии на следующей неделе. Основатель Telegram заявил, что постарается принять участие. "Французский суд отклонил запрос основателя Telegram Павла Дурова на поездку в Норвегию для выступления на Oslo Freedom Forum в понедельник 26 мая", - говорится в публикации HRF. Согласно сообщению, Дуров хотел произнести речь о свободе слова, массовой слежке и цифровых правах. Как отмечается, основатель мессенджера теперь вынужден будет выступить перед участниками форума только по видеосвязи. Выступление запланировано на 27 мая. Human Rights Foundation (HRF) - некоммерческая правозащитная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, была основана в 2005 году. В июле 2024 года ее председателем была избрана Юлия Навальная*. Ранее на этой неделе в прокуратуре Парижа сообщили РИА Новости, что Дуров по-прежнему не может покидать территорию Франции без разрешения следствия, независимо от запрошенного места назначения. Там также отметили, что Дуров ранее подал прошение о частичном снятии судебного контроля для поездки в США, в чем ему было отказано. В прокуратуре напомнили, что ранее Дуров воспользовался частичным снятием судебного надзора, что позволило ему совершить поездку в Дубай в период с 15 марта по 7 апреля. В середине мая Дуров сообщал, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии накануне президентских выборов, но Дуров ответил отказом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на это, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя Telegram для управления выборами в Румынии. Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции. Он также обязан дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.* Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250524/zaharova-2018828120.html

https://ria.ru/20250523/durov-2018577233.html

https://ria.ru/20250524/durov-1968735141.html

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