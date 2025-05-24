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США приостановили действие санкций против Сирии - РИА Новости, 24.05.2025
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00:37 24.05.2025 (обновлено: 09:19 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/sanktsii-2018792401.html
США приостановили действие санкций против Сирии
США приостановили действие санкций против Сирии - РИА Новости, 24.05.2025
США приостановили действие санкций против Сирии
США временно приостановили действие санкций против Сирии на 180 дней с целью обеспечить Дамаск электроэнергией, водой и гуманитарной помощью, сообщил... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T00:37:00+03:00
2025-05-24T09:19:00+03:00
в мире
сша
сирия
дамаск (город)
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. США временно приостановили действие санкций против Сирии на 180 дней с целью обеспечить Дамаск электроэнергией, водой и гуманитарной помощью, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.&quot;В соответствии с обещанием президента (США Дональда Трампа. — Прим. ред.) ослабить санкции в Сирии я выпустил 180-дневное освобождение от обязательных санкций. &lt;...&gt; Эти освобождения будут способствовать обеспечению электроэнергией, энергией, водой и санитарией и позволят более эффективно оказывать гуманитарную помощь по всей Сирии&quot;, — говорится в тексте заявления Рубио, опубликованном Госдепартаментом.Решение приостановить действие санкций стало первым шагом к новым отношениям между США и Сирией, добавил Рубио. Он отметил, что Трамп в ответ ждет от Дамаска "быстрых шагов" по приоритетным направлениям политики.Трамп объявил о снятии санкций с Сирии во время своего визита в Эр-Рияд, после переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Эр-Рияде также состоялась встреча президента США с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани приветствовал решение о снятии санкций, назвав его поворотным моментом для сирийского народа на пути к стабильности и восстановлению после многолетней разрушительной войны.
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в мире, сша, сирия, дамаск (город), марко рубио
В мире, США, Сирия, Дамаск (город), Марко Рубио
США приостановили действие санкций против Сирии

Рубио: США приостановили действие санкций против Сирии на 180 дней

© AP Photo / Jose Luis MaganaМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. США временно приостановили действие санкций против Сирии на 180 дней с целью обеспечить Дамаск электроэнергией, водой и гуманитарной помощью, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.
«

"В соответствии с обещанием президента (США Дональда Трампа. — Прим. ред.) ослабить санкции в Сирии я выпустил 180-дневное освобождение от обязательных санкций. <...> Эти освобождения будут способствовать обеспечению электроэнергией, энергией, водой и санитарией и позволят более эффективно оказывать гуманитарную помощь по всей Сирии", — говорится в тексте заявления Рубио, опубликованном Госдепартаментом.

Решение приостановить действие санкций стало первым шагом к новым отношениям между США и Сирией, добавил Рубио. Он отметил, что Трамп в ответ ждет от Дамаска "быстрых шагов" по приоритетным направлениям политики.
Трамп объявил о снятии санкций с Сирии во время своего визита в Эр-Рияд, после переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Эр-Рияде также состоялась встреча президента США с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.
Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани приветствовал решение о снятии санкций, назвав его поворотным моментом для сирийского народа на пути к стабильности и восстановлению после многолетней разрушительной войны.
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