США приостановили действие санкций против Сирии
Рубио: США приостановили действие санкций против Сирии на 180 дней
© AP Photo / Jose Luis MaganaМарко Рубио
© AP Photo / Jose Luis Magana
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. США временно приостановили действие санкций против Сирии на 180 дней с целью обеспечить Дамаск электроэнергией, водой и гуманитарной помощью, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.
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"В соответствии с обещанием президента (США Дональда Трампа. — Прим. ред.) ослабить санкции в Сирии я выпустил 180-дневное освобождение от обязательных санкций. <...> Эти освобождения будут способствовать обеспечению электроэнергией, энергией, водой и санитарией и позволят более эффективно оказывать гуманитарную помощь по всей Сирии", — говорится в тексте заявления Рубио, опубликованном Госдепартаментом.
Решение приостановить действие санкций стало первым шагом к новым отношениям между США и Сирией, добавил Рубио. Он отметил, что Трамп в ответ ждет от Дамаска "быстрых шагов" по приоритетным направлениям политики.
Трамп объявил о снятии санкций с Сирии во время своего визита в Эр-Рияд, после переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Эр-Рияде также состоялась встреча президента США с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.
Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани приветствовал решение о снятии санкций, назвав его поворотным моментом для сирийского народа на пути к стабильности и восстановлению после многолетней разрушительной войны.
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