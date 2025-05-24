https://ria.ru/20250524/sanktsii-2018792401.html

США приостановили действие санкций против Сирии

США приостановили действие санкций против Сирии - РИА Новости, 24.05.2025

США приостановили действие санкций против Сирии

США временно приостановили действие санкций против Сирии на 180 дней с целью обеспечить Дамаск электроэнергией, водой и гуманитарной помощью, сообщил... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T00:37:00+03:00

2025-05-24T00:37:00+03:00

2025-05-24T09:19:00+03:00

в мире

сша

сирия

дамаск (город)

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. США временно приостановили действие санкций против Сирии на 180 дней с целью обеспечить Дамаск электроэнергией, водой и гуманитарной помощью, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио."В соответствии с обещанием президента (США Дональда Трампа. — Прим. ред.) ослабить санкции в Сирии я выпустил 180-дневное освобождение от обязательных санкций. <...> Эти освобождения будут способствовать обеспечению электроэнергией, энергией, водой и санитарией и позволят более эффективно оказывать гуманитарную помощь по всей Сирии", — говорится в тексте заявления Рубио, опубликованном Госдепартаментом.Решение приостановить действие санкций стало первым шагом к новым отношениям между США и Сирией, добавил Рубио. Он отметил, что Трамп в ответ ждет от Дамаска "быстрых шагов" по приоритетным направлениям политики.Трамп объявил о снятии санкций с Сирии во время своего визита в Эр-Рияд, после переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Эр-Рияде также состоялась встреча президента США с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани приветствовал решение о снятии санкций, назвав его поворотным моментом для сирийского народа на пути к стабильности и восстановлению после многолетней разрушительной войны.

https://ria.ru/20250523/ssha-2018789123.html

сша

сирия

дамаск (город)

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в мире, сша, сирия, дамаск (город), марко рубио