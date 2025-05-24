https://ria.ru/20250524/rossiya-2018919573.html

В Мали высказались о сотрудничестве с Россией в юридической сфере

В Мали высказались о сотрудничестве с Россией в юридической сфере - РИА Новости, 24.05.2025

В Мали высказались о сотрудничестве с Россией в юридической сфере

РФ и Альянс Государств Сахеля могут сотрудничать по линии министерств юстиции для создания единого юридического поля, чтобы реализовать совместные проекты,... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T23:23:00+03:00

2025-05-24T23:23:00+03:00

2025-05-24T23:23:00+03:00

россия

мали

нигер

в мире

сахель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91989/69/919896980_0:156:3003:1845_1920x0_80_0_0_b61f856e7d6000e086a308d78ce13767.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. РФ и Альянс Государств Сахеля могут сотрудничать по линии министерств юстиции для создания единого юридического поля, чтобы реализовать совместные проекты, например, платформу судебного сотрудничества и общие базы данных по преступности, что укрепит позиций объединения на международной арене, заявил РИА Новости министр юстиции Республики Мали Мамаду Кассоге. "Вместо того, чтобы Россия сотрудничала с Мали, Буркина-Фасо и Нигером по отдельности, мы рассматриваем АГС как единое целое. Это позволяет политически подчеркнуть существование АГС именно, как конфедерацию", - заявил Кассоге. По словам министра, проекты по созданию единого юридического поля придадут Альянсу вес на политической международной арене, что позволит и другим странам Африки напрямую сотрудничать и с АГС, и с Россией. "В этом ключе, например, можно создать платформу судебного сотрудничества между Российской Федерацией и странами АГС. Каждая страна назначит координаторов, и мы будем работать, чтобы сотрудничать более эффективно. Кроме того, есть возможность создать общие базы данных по преступности и так далее. Мы можем обмениваться опытом, направлять экспертов с обеих сторон", - сказал министр юстиции Мали. Он рассказал, что в рамках 13-го Петербургского Международного Юридического форума подписал меморандум о взаимопонимании с генеральным прокурором РФ, тем самым закрепив намерение Мали углублять международное сотрудничество в правовой сфере. XIII Петербургский международный юридический форум проходил с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250407/mali-2009732434.html

https://ria.ru/20250413/simonyan-2011051472.html

россия

мали

нигер

сахель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мали, нигер, в мире, сахель