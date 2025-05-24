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В Мали высказались о сотрудничестве с Россией в юридической сфере - РИА Новости, 24.05.2025
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23:23 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/rossiya-2018919573.html
В Мали высказались о сотрудничестве с Россией в юридической сфере
В Мали высказались о сотрудничестве с Россией в юридической сфере - РИА Новости, 24.05.2025
В Мали высказались о сотрудничестве с Россией в юридической сфере
РФ и Альянс Государств Сахеля могут сотрудничать по линии министерств юстиции для создания единого юридического поля, чтобы реализовать совместные проекты,... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T23:23:00+03:00
2025-05-24T23:23:00+03:00
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мали
нигер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. РФ и Альянс Государств Сахеля могут сотрудничать по линии министерств юстиции для создания единого юридического поля, чтобы реализовать совместные проекты, например, платформу судебного сотрудничества и общие базы данных по преступности, что укрепит позиций объединения на международной арене, заявил РИА Новости министр юстиции Республики Мали Мамаду Кассоге. "Вместо того, чтобы Россия сотрудничала с Мали, Буркина-Фасо и Нигером по отдельности, мы рассматриваем АГС как единое целое. Это позволяет политически подчеркнуть существование АГС именно, как конфедерацию", - заявил Кассоге. По словам министра, проекты по созданию единого юридического поля придадут Альянсу вес на политической международной арене, что позволит и другим странам Африки напрямую сотрудничать и с АГС, и с Россией. "В этом ключе, например, можно создать платформу судебного сотрудничества между Российской Федерацией и странами АГС. Каждая страна назначит координаторов, и мы будем работать, чтобы сотрудничать более эффективно. Кроме того, есть возможность создать общие базы данных по преступности и так далее. Мы можем обмениваться опытом, направлять экспертов с обеих сторон", - сказал министр юстиции Мали. Он рассказал, что в рамках 13-го Петербургского Международного Юридического форума подписал меморандум о взаимопонимании с генеральным прокурором РФ, тем самым закрепив намерение Мали углублять международное сотрудничество в правовой сфере. XIII Петербургский международный юридический форум проходил с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250407/mali-2009732434.html
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россия, мали, нигер, в мире, сахель
Россия, Мали, Нигер, В мире, Сахель
В Мали высказались о сотрудничестве с Россией в юридической сфере

Министр юстиции Мали Кассоге: Россия и АГС могут создать единое юридическое поле

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБамако, столица Мали
Бамако, столица Мали - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Бамако, столица Мали. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. РФ и Альянс Государств Сахеля могут сотрудничать по линии министерств юстиции для создания единого юридического поля, чтобы реализовать совместные проекты, например, платформу судебного сотрудничества и общие базы данных по преступности, что укрепит позиций объединения на международной арене, заявил РИА Новости министр юстиции Республики Мали Мамаду Кассоге.
"Вместо того, чтобы Россия сотрудничала с Мали, Буркина-Фасо и Нигером по отдельности, мы рассматриваем АГС как единое целое. Это позволяет политически подчеркнуть существование АГС именно, как конфедерацию", - заявил Кассоге.
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По словам министра, проекты по созданию единого юридического поля придадут Альянсу вес на политической международной арене, что позволит и другим странам Африки напрямую сотрудничать и с АГС, и с Россией.
"В этом ключе, например, можно создать платформу судебного сотрудничества между Российской Федерацией и странами АГС. Каждая страна назначит координаторов, и мы будем работать, чтобы сотрудничать более эффективно. Кроме того, есть возможность создать общие базы данных по преступности и так далее. Мы можем обмениваться опытом, направлять экспертов с обеих сторон", - сказал министр юстиции Мали.
Он рассказал, что в рамках 13-го Петербургского Международного Юридического форума подписал меморандум о взаимопонимании с генеральным прокурором РФ, тем самым закрепив намерение Мали углублять международное сотрудничество в правовой сфере.
XIII Петербургский международный юридический форум проходил с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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РоссияМалиНигерВ миреСахель
 
 
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