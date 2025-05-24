https://ria.ru/20250524/peterburg-2018861907.html
В Петербурге прошел парад ретротранспорта
В Петербурге прошел парад ретротранспорта - РИА Новости, 24.05.2025
В Петербурге прошел парад ретротранспорта
Параде ретротранспорта прошел в субботу в Санкт-Петербурге, в этом году гости смогли увидеть более 320 единиц ретротехники, сообщил городской комитет по... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T15:49:00+03:00
2025-05-24T15:49:00+03:00
2025-05-24T15:49:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Параде ретротранспорта прошел в субботу в Санкт-Петербурге, в этом году гости смогли увидеть более 320 единиц ретротехники, сообщил городской комитет по транспорту. "Сегодня в рамках VI Международного транспортного фестиваля "ТранспортФест" состоялось грандиозное транспортное событие – по центру Петербурга прошел самый масштабный в России парад ретротехники", - говорится в сообщении. В частности, в параде ретротранспорта приняли участие 56 автобусов, 25 грузовых автомобилей, 6 троллейбусов, 10 трамваев, 14 мотоциклов, а также легковые автомобили и спецтехника из частных коллекций и музеев. Колонны раритетных автобусов, троллейбусов, грузовых и легковых автомобилей традиционно проследовали по центральным улицам города. Их общее количество составило 322 – столько лет исполнится Санкт-Петербургу в этом году. Выставка легендарных машин прошлого ждет всех желающих сегодня на Инженерной, Замковой, Караванной лицах, площади Белинского и набережной реки Фонтанки. Первый парад ретротранспорта состоялся в Петербурге 24 мая 2015 года с участием 50 раритетов.
https://ria.ru/20250522/vashington-2018374822.html
https://rsport.ria.ru/20250524/chempiony-2018844653.html
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общество, авто, санкт-петербург, россия, белинский
Общество, Авто, Санкт-Петербург, Россия, Белинский
В Петербурге прошел парад ретротранспорта
В Петербурге прошел самый масштабный в России парад ретротранспорта