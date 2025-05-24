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В Петербурге в отношении поджигательницы возбудили дело о теракте - РИА Новости, 24.05.2025
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11:08 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/peterburg-2018824232.html
В Петербурге в отношении поджигательницы возбудили дело о теракте
В Петербурге в отношении поджигательницы возбудили дело о теракте - РИА Новости, 24.05.2025
В Петербурге в отношении поджигательницы возбудили дело о теракте
Уголовное дело о теракте возбуждено после того, как жительница Санкт-Петербурга подожгла отдел полиции в Василеостровском районе, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T11:08:00+03:00
2025-05-24T11:08:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ. 24 мая – РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после того, как жительница Санкт-Петербурга подожгла отдел полиции в Василеостровском районе, сообщил городской главк СК РФ. По версии следствия, в ночь на 24 мая фигурантка подожгла 37-й отдел полиции УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга, бросив в окно бутылку с зажигательной смесью. Пострадавших нет. "Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", – говорится в сообщении. Ранее региональный главк МВД РФ сообщал о задержании 37-летней местной жительницы по подозрению в поджоге актового зала отдела полиции. Как пояснила подозреваемая, 16 мая ей сообщили о якобы взломе личного кабинета на портале Госуслуг и переводе денег на Украину для помощи ВСУ. Впоследствии неизвестный предложил поджечь отдел полиции, чтобы погасить задолженность и избежать уголовной ответственности.
https://ria.ru/20250522/ukraina-2018474360.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В Петербурге в отношении поджигательницы возбудили дело о теракте

СК возбудил дело о теракте после поджога отдела полиции в Петербурге

© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-ПетербургуСотрудник ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу
Сотрудник ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу
Сотрудник ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ. 24 мая – РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после того, как жительница Санкт-Петербурга подожгла отдел полиции в Василеостровском районе, сообщил городской главк СК РФ.
По версии следствия, в ночь на 24 мая фигурантка подожгла 37-й отдел полиции УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга, бросив в окно бутылку с зажигательной смесью. Пострадавших нет.
Здание Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Троих россиян будут судить за помощь спецслужбам Украины в терактах
22 мая, 15:13
"Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", – говорится в сообщении.
Ранее региональный главк МВД РФ сообщал о задержании 37-летней местной жительницы по подозрению в поджоге актового зала отдела полиции. Как пояснила подозреваемая, 16 мая ей сообщили о якобы взломе личного кабинета на портале Госуслуг и переводе денег на Украину для помощи ВСУ. Впоследствии неизвестный предложил поджечь отдел полиции, чтобы погасить задолженность и избежать уголовной ответственности.
Задержание и допрос россиянина, который по заказу украинских спецслужб готовил теракт - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Жителю Калининграда обещали 205 тысяч долларов за совершение теракта 9 мая
Вчера, 10:02
 
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