https://ria.ru/20250524/peterburg-2018824232.html
В Петербурге в отношении поджигательницы возбудили дело о теракте
В Петербурге в отношении поджигательницы возбудили дело о теракте - РИА Новости, 24.05.2025
В Петербурге в отношении поджигательницы возбудили дело о теракте
Уголовное дело о теракте возбуждено после того, как жительница Санкт-Петербурга подожгла отдел полиции в Василеостровском районе, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T11:08:00+03:00
2025-05-24T11:08:00+03:00
2025-05-24T11:08:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ. 24 мая – РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после того, как жительница Санкт-Петербурга подожгла отдел полиции в Василеостровском районе, сообщил городской главк СК РФ. По версии следствия, в ночь на 24 мая фигурантка подожгла 37-й отдел полиции УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга, бросив в окно бутылку с зажигательной смесью. Пострадавших нет. "Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", – говорится в сообщении. Ранее региональный главк МВД РФ сообщал о задержании 37-летней местной жительницы по подозрению в поджоге актового зала отдела полиции. Как пояснила подозреваемая, 16 мая ей сообщили о якобы взломе личного кабинета на портале Госуслуг и переводе денег на Украину для помощи ВСУ. Впоследствии неизвестный предложил поджечь отдел полиции, чтобы погасить задолженность и избежать уголовной ответственности.
https://ria.ru/20250522/ukraina-2018474360.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В Петербурге в отношении поджигательницы возбудили дело о теракте
СК возбудил дело о теракте после поджога отдела полиции в Петербурге