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"Дальше будет хуже". Опыт Украины прижился в Европе

"Дальше будет хуже". Опыт Украины прижился в Европе - РИА Новости, 24.05.2025

"Дальше будет хуже". Опыт Украины прижился в Европе

Власти в очередной раз задержали высокопоставленного иерарха Православной церкви Молдавии (ПЦМ). По их мнению, ничего противозаконного в этом нет. Эксперты же... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T08:00:00+03:00

2025-05-24T08:00:00+03:00

2025-05-24T08:10:00+03:00

религия

молдавия

кишинев

румыния

майя санду

марчел чолаку

евросоюз

румынская православная церковь

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Власти в очередной раз задержали высокопоставленного иерарха Православной церкви Молдавии (ПЦМ). По их мнению, ничего противозаконного в этом нет. Эксперты же видят в подобных акциях репрессивную политику в отношении "пророссийских" структур.День суркаПобывать на родине великого святого — мечта многих верующих. Особенно если речь идет о Николае Чудотворце. Вот и архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл (клирик ПЦМ) решил в день памяти святителя, 22 мая, совершить паломничество в турецкий Демре. Именно здесь некогда стояли Миры — город, где угодник был епископом.Архиерей заранее купил билет туда и обратно, оплатил проживание в гостинице. Однако поездка так и не состоялась."В аэропорту Кишинева я зашел в зону контроля, досмотр длился примерно 20-25 минут и закончился за два с половиной часа до вылета. Но мой паспорт и билет не вернули, пока самолет не оказался на взлетно-посадочной полосе", — рассказал журналистам архиепископ Маркелл.Представители пограничной полиции сообщили, что иерарх подвергся стандартной процедуре контроля. В ней два уровня: как правило, пассажиры проходят упрощенный вариант, но, если есть сомнения, правоохранители прибегают к сложному порядку."Данные действия не носят ограничительного характера, а представляют собой меру, безусловно обеспечивающую безопасность государственной границы", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.Только вот ни денежной компенсации, ни обмена билетов никто не обещал.Для самого же архиепископа такая ситуация — настоящий день сурка: за последний месяц его уже третий раз задерживают в аэропорту Кишинева. Так, 18 апреля — накануне Пасхи — он должен был лететь в Иерусалим для встречи Благодатного огня."Уже в аэропорту ко мне подошли. Объявили обыск второй категории. После этого выдали протокол, где сказано, что ничего подозрительного не найдено и не изъято. Но документы вернули лишь спустя полчаса после вылета", — делился впечатлениями иерарх.Возможно, таким образом власти решили отомстить острому на язык бельцкому владыке. Например, в 2020 году после ратификации Стамбульской конвенции о домашнем насилии Маркелл официально разрешил в своей епархии не "возносить молитв за такую власть".Двумя годами позже он призвал всех неравнодушных к судьбе страны выйти на протест против ЛГБТ*-парада в Бельцах. В итоге получил штраф за нарушение общественного порядка. А в 2024-м прошелся по сильным мира сего — раскритиковал премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, обмолвившегося, что в Молдавии "нет молдаван и молдавского языка: есть румыны и румынский язык".Выбор сделанБольшинство экспертов придерживаются иной точки зрения. По мнению сербского православного публициста Владимира Димитриевича, власти хотят превратить "бывшую советскую республику в новую анти-Россию по образцу Украины". И нападки на Молдавскую митрополию (инцидент с архиепископом Маркеллом, в частности) — одна из мер в череде подобных.Аналогичные опасения высказали и в Русской церкви, в чью каноническую территорию включена ПЦМ. Патриарх Кирилл подчеркнул, что о "грубой дискриминации" в отношении верующих необходимо говорить на международном уровне.Примечательно, что Молдавская митрополия — крупнейшая в стране религиозная организация. Из почти двух с половиной миллионов граждан 70 процентов относят себя именно к ней. Однако, как показывает практика, политики настроены решительно.С момента прихода к власти команда президента Майи Санду методично подрывала облик ПЦМ в глазах общественности. Чиновники называли структуру не иначе как "самопровозглашенной", "экстремистской", а священнослужителей — "агентами Москвы". Некоторые, как депутат от Партии действия и солидарности (ПДС) Василе Шоймару, и вовсе обещали "в скором времени покончить с "российской митрополией".Руководство ПЦМ, в свою очередь, пыталось всячески увещевать светскую власть. В официальных заявлениях Синода сообщалось о беспрецедентном давлении на духовенство: "К священникам на дом приходят представители правоохранительных органов и заставляют подписывать различные непонятные заявления. Некоторые иерархи и служители были задержаны на пограничных переходах и подвергнуты тщательному обыску без всяких оснований".Санду со товарищи всеми силами стремятся к единению с соседней Румынией. Причем по всем пунктам. "Считается, раз румыны находятся в НАТО, их следует использовать в церковном противостоянии", — поясняет Владимир Димитриевич.Именно поэтому предпочтение отдали "филиалу" Румынской православной церкви (РумПЦ) — Бессарабской митрополии. Она возникла в 1992-м на волне сепаратистских настроений в республике.Строго говоря, существование двух параллельных структур на одной территории каноны запрещают. Правда, за прошедшие десятилетия до столкновения духовных Москвы и Бухареста не доходило. Подобное "двоевластие" вредит в первую очередь Кишиневу. При Санду же противоречия обострились.Кому — кнут, кому — пряникВот и получается, что представители Бессарабской митрополии беспрепятственно вылетели на Святую землю за Благодатным огнем. В то время как архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл был вынужден проходить обыск "по второму разряду".Лидер "бессарабов" — митрополит Петр (Пэдурару) — все чаще встречается с румынским премьером Чолаку и получает от соседа немалую финансовую помощь. В прошлом году, например, парламент Румынии даже вынес на голосование дополнительную статью бюджета — на нужды Бессарабской митрополии.А Православная церковь Молдавии и шагу не может ступить без ведома властей. Более того, даже вынуждена оправдываться за свои международные контакты.Так, летом прошлого года пятеро клириков ПЦМ посетили подмосковный Сергиев Посад. С просветительской целью, как было указано в заявлении Синода. Все расходы взяла на себя принимающая сторона. По возвращении СМИ быстро окрестили их как "завербованных" с целью дискредитировать Санду накануне президентских выборов и референдума по вступлению в ЕС. Якобы спонсировал "диверсию" опальный лидер оппозиционного блока "Победа" бизнесмен Илан Шор.С Иерусалимом получилось и того чуднее. Глава ПЦМ митрополит Кишиневский Владимир публично подтвердил, что в марте 19 священников действительно побывали на Святой земле — в частном порядке, как паломники.Но глава Генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцану в докладе настаивал: на самом деле они "встречались с человеком, близким к Путину".Эксперты сходятся во мнении, что Молдавия постепенно превращается в репрессивное государство."Ничего удивительного и нового в этом нет. На Украине поступали точно так же, — рассуждает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько. — Запрещается какая-либо деятельность, в том числе та, которая важна для большинства верующих, и тех, кто выступает в пользу единства Русской православной церкви".Именно поэтому, считает депутат от молдавского оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский, "нужно изо всех сил бить в набат". Ведь режим все более враждебен ко всему русскому. История с архиепископом Маркеллом — предупреждение несогласным. И нет гарантий, что в один прекрасный день власти не перейдут черту.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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Никита Бизин

молдавия, кишинев, румыния, майя санду, марчел чолаку, евросоюз, румынская православная церковь, нато, аналитика - религия и мировоззрение