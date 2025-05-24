https://ria.ru/20250524/mozambik-2018804460.html

СМИ: Мозамбик расследует нападение на океанографическое судно "Атлантида"

СМИ: Мозамбик расследует нападение на океанографическое судно "Атлантида" - РИА Новости, 24.05.2025

СМИ: Мозамбик расследует нападение на океанографическое судно "Атлантида"

Власти Мозамбика расследуют нападение на российское океанографическое судно у побережья страны, сообщил портал Club of Mozambique со ссылкой на представителя... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T06:08:00+03:00

2025-05-24T06:08:00+03:00

2025-05-24T15:01:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Власти Мозамбика расследуют нападение на российское океанографическое судно у побережья страны, сообщил портал Club of Mozambique со ссылкой на представителя кабмина страны."Правительство Мозамбика объявило сегодня, что расследует нападение, которое имело место 10 мая, на российское океанографическое судно "Атлантида" <...> в районе, где до сих пор активны террористические группировки", — указано в публикации."Атлантиду" обстреляли с бортов двух неопознанных судов. Российскому судну пришлось остановиться в Мапуту, прежде чем оно отправилось в ЮАР, уточнил портал.В августе РИА Новости со ссылкой на материалы Росрыболовства сообщало, что российские ученые в рамках Большой африканской экспедиции проведут научные работы в исключительных экономических зонах стран Западной Африки и западной части Индийского океана на двух научно-исследовательских судах К-1711 "Атлантниро" и К-1704 "Атлантида".Экспедиция предполагает два масштабных комплекса работ в исключительных экономических зонах стран Западной Африки (Марокко, Мавритания, Гвинея-Бисау, Гвинейская Республика, Сьерра-Леоне, Либерия, Нигерия, Камерун, Габон, Ангола) и стран западной части Индийского океана (Эритрея, Мадагаскар, Мозамбик, Маврикий, Оман).

https://ria.ru/20250502/gaza-2014646593.html

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