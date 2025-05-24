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СМИ: Мозамбик расследует нападение на океанографическое судно "Атлантида" - РИА Новости, 24.05.2025
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06:08 24.05.2025 (обновлено: 15:01 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/mozambik-2018804460.html
СМИ: Мозамбик расследует нападение на океанографическое судно "Атлантида"
СМИ: Мозамбик расследует нападение на океанографическое судно "Атлантида" - РИА Новости, 24.05.2025
СМИ: Мозамбик расследует нападение на океанографическое судно "Атлантида"
Власти Мозамбика расследуют нападение на российское океанографическое судно у побережья страны, сообщил портал Club of Mozambique со ссылкой на представителя... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T06:08:00+03:00
2025-05-24T15:01:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Власти Мозамбика расследуют нападение на российское океанографическое судно у побережья страны, сообщил портал Club of Mozambique со ссылкой на представителя кабмина страны.&quot;Правительство Мозамбика объявило сегодня, что расследует нападение, которое имело место 10 мая, на российское океанографическое судно &quot;Атлантида&quot; &lt;...&gt; в районе, где до сих пор активны террористические группировки&quot;, — указано в публикации."Атлантиду" обстреляли с бортов двух неопознанных судов. Российскому судну пришлось остановиться в Мапуту, прежде чем оно отправилось в ЮАР, уточнил портал.В августе РИА Новости со ссылкой на материалы Росрыболовства сообщало, что российские ученые в рамках Большой африканской экспедиции проведут научные работы в исключительных экономических зонах стран Западной Африки и западной части Индийского океана на двух научно-исследовательских судах К-1711 "Атлантниро" и К-1704 "Атлантида".Экспедиция предполагает два масштабных комплекса работ в исключительных экономических зонах стран Западной Африки (Марокко, Мавритания, Гвинея-Бисау, Гвинейская Республика, Сьерра-Леоне, Либерия, Нигерия, Камерун, Габон, Ангола) и стран западной части Индийского океана (Эритрея, Мадагаскар, Мозамбик, Маврикий, Оман).
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В мире, Мозамбик, Россия, ЮАР
СМИ: Мозамбик расследует нападение на океанографическое судно "Атлантида"

Мозамбик расследует нападение на российское океанографическое судно "Атлантида"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНаучно-исследовательское судно "Атлантида"
Научно-исследовательское судно Атлантида - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
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Научно-исследовательское судно "Атлантида". Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Власти Мозамбика расследуют нападение на российское океанографическое судно у побережья страны, сообщил портал Club of Mozambique со ссылкой на представителя кабмина страны.
«

"Правительство Мозамбика объявило сегодня, что расследует нападение, которое имело место 10 мая, на российское океанографическое судно "Атлантида" <...> в районе, где до сих пор активны террористические группировки", — указано в публикации.

"Атлантиду" обстреляли с бортов двух неопознанных судов. Российскому судну пришлось остановиться в Мапуту, прежде чем оно отправилось в ЮАР, уточнил портал.
В августе РИА Новости со ссылкой на материалы Росрыболовства сообщало, что российские ученые в рамках Большой африканской экспедиции проведут научные работы в исключительных экономических зонах стран Западной Африки и западной части Индийского океана на двух научно-исследовательских судах К-1711 "Атлантниро" и К-1704 "Атлантида".
Экспедиция предполагает два масштабных комплекса работ в исключительных экономических зонах стран Западной Африки (Марокко, Мавритания, Гвинея-Бисау, Гвинейская Республика, Сьерра-Леоне, Либерия, Нигерия, Камерун, Габон, Ангола) и стран западной части Индийского океана (Эритрея, Мадагаскар, Мозамбик, Маврикий, Оман).
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