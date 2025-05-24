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Армению на встрече в Москве будет представлять посол - РИА Новости, 24.05.2025
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22:55 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/moskva-2018917632.html
Армению на встрече в Москве будет представлять посол
Армению на встрече в Москве будет представлять посол - РИА Новости, 24.05.2025
Армению на встрече в Москве будет представлять посол
Армению на встрече в Москве высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, будет представлять посол этой республики, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T22:55:00+03:00
2025-05-24T22:55:00+03:00
армения
москва
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Армению на встрече в Москве высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, будет представлять посол этой республики, сообщили РИА Новости в посольстве. Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится в Москве 27-29 мая 2025 года под председательством секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу. "От Армении будет (представитель - ред.). Армению представит посол", - сообщили агентству в дипмиссии республики в Москве.
https://ria.ru/20250521/armeniya-2018347323.html
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армения, москва, россия, сергей шойгу, в мире
Армения, Москва, Россия, Сергей Шойгу, В мире
Армению на встрече в Москве будет представлять посол

Посольство Армении: страну на встрече по безопасности в Москве представит посол

© Sputnik / Andranik GhazaryanМИД Армении
МИД Армении - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
МИД Армении. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Армению на встрече в Москве высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, будет представлять посол этой республики, сообщили РИА Новости в посольстве.
Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится в Москве 27-29 мая 2025 года под председательством секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу.
"От Армении будет (представитель - ред.). Армению представит посол", - сообщили агентству в дипмиссии республики в Москве.
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Россия и Армения выразили обоюдный настрой на укрепление диалога
21 мая, 20:55
 
АрменияМоскваРоссияСергей ШойгуВ мире
 
 
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