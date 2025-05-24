https://ria.ru/20250524/moskva-2018917632.html

Армению на встрече в Москве будет представлять посол

Армению на встрече в Москве будет представлять посол - РИА Новости, 24.05.2025

Армению на встрече в Москве будет представлять посол

Армению на встрече в Москве высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, будет представлять посол этой республики, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T22:55:00+03:00

2025-05-24T22:55:00+03:00

2025-05-24T22:55:00+03:00

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москва

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в мире

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Армению на встрече в Москве высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, будет представлять посол этой республики, сообщили РИА Новости в посольстве. Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится в Москве 27-29 мая 2025 года под председательством секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу. "От Армении будет (представитель - ред.). Армению представит посол", - сообщили агентству в дипмиссии республики в Москве.

https://ria.ru/20250521/armeniya-2018347323.html

армения

москва

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армения, москва, россия, сергей шойгу, в мире