https://ria.ru/20250524/model-2018798762.html

Осужденная за убийство мужа фотомодель отправляла фото раны знакомому врачу

Осужденная за убийство мужа фотомодель отправляла фото раны знакомому врачу - РИА Новости, 24.05.2025

Осужденная за убийство мужа фотомодель отправляла фото раны знакомому врачу

Фотомодель глянцевых журналов Лилия Судакова, осужденная за убийство мужа в Петербурге, отправляла фото его раны знакомому врачу, следует из материалов дела,... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T03:08:00+03:00

2025-05-24T03:08:00+03:00

2025-05-24T11:05:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946514415_0:87:781:526_1920x0_80_0_0_6a64dd84c1fef5752337d91a1fbd9b71.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Фотомодель глянцевых журналов Лилия Судакова, осужденная за убийство мужа в Петербурге, отправляла фото его раны знакомому врачу, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно доводам представителя потерпевшей, Судакова не вызвала сразу скорую помощь, сообщив ложную информацию о том, что муж домой "таким пришел час назад" (с ножевым ранением. — Прим. ред.), что следует из показаний фельдшеров и сотрудников полиции. Уточняется, что вместо оказания моментальной помощи и вызова скорой умирающему обвиняемая мыла нож, столешницу и пол от крови."Вместо вызова скорой помощи, согласно показаниям <…> (свидетеля — Прим. ред.), они фотографировали рану и отсылали знакомому врачу, а также обсуждали версии, как выставить произошедшее, что является явной попыткой избежать уголовной ответственности", — говорится в материалах. Судакова, согласно ее показаниям, отправилась в аптеку за медикаментами, чтобы помочь супругу. В материалах сказано, что речь идет о зеленке и перекиси водорода.По мнению представителя потерпевшего в суде, это не являлось соразмерной медицинской помощью при нанесении удара ножом в сердце и не могло быть признано смягчающим обстоятельством при рассмотрении дела судом первой инстанции. Городской суд Санкт-Петербурга в прошлом году ужесточил в апелляции приговор Судаковой, изменив квалификацию преступления с части четвертой статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Российской Федерации на первую статьи 105 (убийство) УК Российской Федерации. Условный срок ей заменили на семь лет в исправительной колонии общего режима. Также с Судаковой взыскан моральный вред в размере двух миллионов рублей. Фотомодель была взята под стражу в зале суда немедленно. Обвинение считает, что Судакова ночью 28 ноября 2020 года в квартире дома на Гагаринской улице в ходе конфликта на почве ревности ударила мужа ножом в грудь, он скончался в НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. В ноябре 2021 года суд изменял Судаковой меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, а в январе 2022 года — с домашнего ареста на запрет определенных действий.

https://ria.ru/20250408/popkov-2010070032.html

https://ria.ru/20250405/manyak-2009486186.html

https://ria.ru/20250301/manyak-2002411801.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, санкт-петербург