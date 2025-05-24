Рейтинг@Mail.ru
МИД России призвал ООН принять меры для прекращения гонений на УПЦ - РИА Новости, 24.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:00 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/mid-2018873506.html
МИД России призвал ООН принять меры для прекращения гонений на УПЦ
МИД России призвал ООН принять меры для прекращения гонений на УПЦ - РИА Новости, 24.05.2025
МИД России призвал ООН принять меры для прекращения гонений на УПЦ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе консультаций с высоким представителем генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T17:00:00+03:00
2025-05-24T17:00:00+03:00
религия
россия
украина
санкт-петербург
сергей вершинин
владимир зеленский
украинская православная церковь
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836909994_0:669:853:1149_1920x0_80_0_0_b925da935182a2dadf17b03946128288.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе консультаций с высоким представителем генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелем Моратиносом "на полях" Международных Лихачевских научных чтений обратил его внимание на необходимость принятия мер для прекращения гонений в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил в субботу МИД России. Международные Лихачевские научные чтения прошли с четверга по пятницу в Санкт-Петербурге. "Стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия в вопросах межцивилизационного, межкультурного и межрелигиозного диалога. Заместитель министра привлек внимание ооновца к необходимости принятия решительных мер для прекращения систематических гонений на каноническую Украинскую православную церковь и давления на Эстонскую православную церковь, а также для защиты прав христиан на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. На сайте добавляется, что в ходе своего выступления на Лихачевских чтениях Вершинин изложил принципиальные российские подходы к выстраиванию межгосударственного взаимодействия и реформированию многосторонних институтов, в первую очередь ООН, а также акцентировал внимание, что Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами на принципах равноправия, баланса интересов, уважения исторической и культурной самобытностей. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства судами страны вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов Украинской православной церкви силой были захвачены раскольниками на Украине при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250104/upts-1992494407.html
https://ria.ru/20250522/ukraina-2018550973.html
россия
украина
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836909994_0:508:853:1148_1920x0_80_0_0_dd347f32377b3043cb43a352ccef168a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, санкт-петербург, сергей вершинин, владимир зеленский, украинская православная церковь, оон, московский патриархат, в мире
Религия, Россия, Украина, Санкт-Петербург, Сергей Вершинин, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, ООН, Московский Патриархат, В мире
МИД России призвал ООН принять меры для прекращения гонений на УПЦ

Замглавы МИД Вершинин призвал ООН принять меры для прекращения гонений на УПЦ

© Фото : СБУСотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ)
Сотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе консультаций с высоким представителем генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелем Моратиносом "на полях" Международных Лихачевских научных чтений обратил его внимание на необходимость принятия мер для прекращения гонений в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил в субботу МИД России.
Международные Лихачевские научные чтения прошли с четверга по пятницу в Санкт-Петербурге.
Поврежденная икона Спасителя в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
МИД прокомментировал доклад ООН с критикой действий Киева против УПЦ
4 января, 14:00
"Стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия в вопросах межцивилизационного, межкультурного и межрелигиозного диалога. Заместитель министра привлек внимание ооновца к необходимости принятия решительных мер для прекращения систематических гонений на каноническую Украинскую православную церковь и давления на Эстонскую православную церковь, а также для защиты прав христиан на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
На сайте добавляется, что в ходе своего выступления на Лихачевских чтениях Вершинин изложил принципиальные российские подходы к выстраиванию межгосударственного взаимодействия и реформированию многосторонних институтов, в первую очередь ООН, а также акцентировал внимание, что Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами на принципах равноправия, баланса интересов, уважения исторической и культурной самобытностей.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства судами страны вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов Украинской православной церкви силой были захвачены раскольниками на Украине при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
На Украине сотрудники военкомата задержали священника УПЦ
22 мая, 22:26
 
РелигияРоссияУкраинаСанкт-ПетербургСергей ВершининВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьООНМосковский ПатриархатВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала