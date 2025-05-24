МИД России призвал ООН принять меры для прекращения гонений на УПЦ
Замглавы МИД Вершинин призвал ООН принять меры для прекращения гонений на УПЦ
© Фото : СБУСотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ)
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе консультаций с высоким представителем генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелем Моратиносом "на полях" Международных Лихачевских научных чтений обратил его внимание на необходимость принятия мер для прекращения гонений в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил в субботу МИД России.
Международные Лихачевские научные чтения прошли с четверга по пятницу в Санкт-Петербурге.
"Стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия в вопросах межцивилизационного, межкультурного и межрелигиозного диалога. Заместитель министра привлек внимание ооновца к необходимости принятия решительных мер для прекращения систематических гонений на каноническую Украинскую православную церковь и давления на Эстонскую православную церковь, а также для защиты прав христиан на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
На сайте добавляется, что в ходе своего выступления на Лихачевских чтениях Вершинин изложил принципиальные российские подходы к выстраиванию межгосударственного взаимодействия и реформированию многосторонних институтов, в первую очередь ООН, а также акцентировал внимание, что Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами на принципах равноправия, баланса интересов, уважения исторической и культурной самобытностей.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства судами страны вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов Украинской православной церкви силой были захвачены раскольниками на Украине при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.